Independiente ingresa hoy a la galería de los clubes centenarios

Un 5 de Septiembre del año 1925 era fundado el Club Social y Mutual Independiente de Zárate.

Hoy, 5 de Septiembre, aquel club que soñaron aquellos hombre cumple 100 años de existencia.

Cien años de estar junto a la comunidad zarateña, que cobijó a tantas y tantas generaciones de hombres y mujeres.

Que supieron y sintieron el orgullo de vestir la camiseta roja, primero en el fútbol (deporte que dió origen a su creación) y ya con el tiempo se sumó el básquetbol, deporte que hoy es emblema de la ciudad.

Otros deportes también supieron practicarse en el club Independiente pero hoy por hoy es el básquetbol el que se destaca con más fuerza en la institución.

Independiente, como otras instituciones deportivas, supo de épocas de gloria y otras de luces opacas. Pero mantenerse a traves de los años, seguir vigente como en la actualidad no es obra de la casualidad.

Es el fruto del esfuerzo diario y permanente de sus dirigentes y asociados, del trabajo constante en pos de la proyección y consolidación.

Feliz Aniversario Club Independiente!!!

Independiente hoy llega a su centenario como institución. En la imagen una postal reiterada, festejando títulos de campeón en el básquetbol local.

Nómina completa de los presidentes del club

Esta es la nómina completa de los presidentes del Club Independiente de Zárate desde el año 1925 a la actualidad.

1925-1927 Carlos Albano

1928-1929 Clemente Roggiero

1930-1931 Inocencio Carro

1932 Jose Loureyro

1933 Jose Di Martino

1934 Agustin P. Melillo

1935 Pedro Pitrau

1935-1936 Inocencio Carro

1937-1940 Agustin P. Melillo

1941-1943 Fidel V. Quevedo

1943-1944 Agustin P. Melillo

1944 Luis A. Etevenaux

1945-1948 Agustin P. Melillo

1948-1950 Julio C. Suarez

1950-1952 Atilio Buscaglia

1952-1954 Francisco Seoane

1954-1956 Juan C. Torchiana

1957 Pedro Gallesio

1957-1958 Juan C. Torchiana

1959-1966 Humberto Di Nardo

1966-1970 Aldo L. Arrighi

1970-1974 Felipe V. Palacios

1974-1975 Nestor O. Cichero

1975-1978 Ruben N. Cominguez

1978-1983 Ruperto O. Olguin

1983-1987 Julio E. Bassi

1987-1992 Carlos D. Alvarez

1992-1996 Mario A. Carboni

1996-1998 Ricardo E. Acutain

1998-2004 Haroldo de Felipe

2004-2008 Ricardo E. Acutain

2008-2012 Franco Páscolo

2012-2016 Hugo Tomei

2016-2018 Nelson Ingles

2018-2021 Lisandro Bigarella

2021-2023 Ricardo E. Acutain

2023 hasta la actualidad Juan I. Babaja

Con distintas actividades se festejará el aniversario

Los dirigentes del Club Independiente decidieron llevar adelante durante todo el mes una serie de festejos con motivo de su centenario.

El “rojo” estará festejando de puertas adentro con sus asociados pero también, lo más importante, de puertas afuera mostrándose a toda la comunidad.

En primer lugar ésta noche se llevará a cabo un encuentro basquetbolístico, que tendrá mucho de simbólico y emotivo ya que participaran ex jugadores de la institución.

Además habrá reconocimientos especiales. Las entradas pueden adquirirse comunicándose al teléfono 3487 618179.

Mañana sábado en el gimnasio del club habrá un campus destinado a jugadores de la institución de categoría U15 y U17 a cargo del ex jugador del club Mariano Aguilar.

Para el sábado 13 de Septiembre se organizó una jornada de festejos abierta a la comunidad con food truck, recitales y sorteos que tendrá lugar en el club.