Independiente ingresa hoy a la galería de los clubes centenarios

Un 5 de Septiembre del año 1925 era fundado el Club Social y Mutual Independiente de Zárate.
Hoy, 5 de Septiembre, aquel club que soñaron aquellos hombre cumple 100 años de existencia.
Cien años de estar junto a la comunidad zarateña, que cobijó a tantas y tantas generaciones de hombres y mujeres.
Que supieron y sintieron el orgullo de vestir la camiseta roja, primero en el fútbol (deporte que dió origen a su creación) y ya con el tiempo se sumó el básquetbol, deporte que hoy es emblema de la ciudad.
Otros deportes también supieron practicarse en el club Independiente pero hoy por hoy es el básquetbol el que se destaca con más fuerza en la institución.
Independiente, como otras instituciones deportivas, supo de épocas de gloria y otras de luces opacas. Pero mantenerse a traves de los años, seguir vigente como en la actualidad no es obra de la casualidad.
Es el fruto del esfuerzo diario y permanente de sus dirigentes y asociados, del trabajo constante en pos de la proyección y consolidación.
Feliz Aniversario Club Independiente!!!
Nómina completa de los presidentes del club
Esta es la nómina completa de los presidentes del Club Independiente de Zárate desde el año 1925 a la actualidad.
1925-1927 Carlos Albano
1928-1929 Clemente Roggiero
1930-1931 Inocencio Carro
1932 Jose Loureyro
1933 Jose Di Martino
1934 Agustin P. Melillo
1935 Pedro Pitrau
1935-1936 Inocencio Carro
1937-1940 Agustin P. Melillo
1941-1943 Fidel V. Quevedo
1943-1944 Agustin P. Melillo
1944 Luis A. Etevenaux
1945-1948 Agustin P. Melillo
1948-1950 Julio C. Suarez
1950-1952 Atilio Buscaglia
1952-1954 Francisco Seoane
1954-1956 Juan C. Torchiana
1957 Pedro Gallesio
1957-1958 Juan C. Torchiana
1959-1966 Humberto Di Nardo
1966-1970 Aldo L. Arrighi
1970-1974 Felipe V. Palacios
1974-1975 Nestor O. Cichero
1975-1978 Ruben N. Cominguez
1978-1983 Ruperto O. Olguin
1983-1987 Julio E. Bassi
1987-1992 Carlos D. Alvarez
1992-1996 Mario A. Carboni
1996-1998 Ricardo E. Acutain
1998-2004 Haroldo de Felipe
2004-2008 Ricardo E. Acutain
2008-2012 Franco Páscolo
2012-2016 Hugo Tomei
2016-2018 Nelson Ingles
2018-2021 Lisandro Bigarella
2021-2023 Ricardo E. Acutain
2023 hasta la actualidad Juan I. Babaja
Con distintas actividades se festejará el aniversario
Los dirigentes del Club Independiente decidieron llevar adelante durante todo el mes una serie de festejos con motivo de su centenario.
El “rojo” estará festejando de puertas adentro con sus asociados pero también, lo más importante, de puertas afuera mostrándose a toda la comunidad.
En primer lugar ésta noche se llevará a cabo un encuentro basquetbolístico, que tendrá mucho de simbólico y emotivo ya que participaran ex jugadores de la institución.
Además habrá reconocimientos especiales. Las entradas pueden adquirirse comunicándose al teléfono 3487 618179.
Mañana sábado en el gimnasio del club habrá un campus destinado a jugadores de la institución de categoría U15 y U17 a cargo del ex jugador del club Mariano Aguilar.
Para el sábado 13 de Septiembre se organizó una jornada de festejos abierta a la comunidad con food truck, recitales y sorteos que tendrá lugar en el club.