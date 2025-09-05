“Nos cansamos de quejarnos y que no nos escuchen, por eso decidimos meternos en política”

Maximiliano Godoy tiene 36 años, vive en el barrio Protierra de Zárate, es técnico químico y trabaja en una fábrica de Pilar. Viaja todos los días. Masticando bronca porque vive como un ciudadano de “segunda” en Zárate. Sin la salud a mano, con inseguridad y pagando caro los impuestos que debe brindar el municipio y no lo hace.

Masticando bronca, viviendo en la queja, un día le “vomitó” todo a su amigo concejal, Lautaro Fenestraz; quien le recomendó que abandonara la queja y se ponga a hacer algo. Y así fue, hoy lidera la lista de candidatos a concejal por Potencia Zárate. “Noto que existe una apatía muy grande hacia la política pero no nos podemos quedar en la queja constante sin hacer nada. Seremos la voz de quienes no son escuchados porque somos uno más de ellos”, comentó Godoy.

Su plataforma está amparada en realizar, desde el Concejo Deliberante, una gran reforma fiscal para revertir las tasas municipales caras que se cobran. “La gente paga más por servicios que no se prestan. Un impuestazo del intendente que terminó siendo agua ya que no brindan los servicios acordes a su precio. No hay mantenimiento de zanjas, la gente paga barrido y tiene calle de tierra y todo va a un impuesto llamado Tasas Generales que nadie sabe qué son”, criticó Godoy.

Por otro lado, también buscan aprobar “Ficha Limpia” en Zárate para impedir que personas con antecedentes o causas judiciales puedan acceder a un cargo público.

“Los vecinos limeños no sé cómo hacen para vivir de promesas. Si alguien se infarta se muere, porque una ambulancia debe viajar de Lima a Zárate. Viven sin salud, agua, en calles de tierra. Y vamos a exigir un plan específico para Lima”, agregó el candidato de Potencia, Maxi Godoy.

Finalmente pidió a la gente que vaya a votar el próximo domingo; “venimos desde el llano, somos un vecino más y atenderemos cada problemática barrial porque nosotros también no somos escuchados y queremos escucharlos desde una banca para hacer y mejorar las cosas”, concluyó Godoy.

El candidato a concejal por “Potencia” en una recorrida barrial.

Gisele Mendizabal: “La responsabilidad de Matzkin es gobernar y dar respuestas, no ser jefe de propaganda”

La candidata a concejal por Potencia en Zárate, Gisele Mendizabal, se refirió al papel del intendente Marcelo Matzkin durante esta campaña y fue crítica.

“En los últimos días el intendente volvió a ocupar los medios, no para dar respuestas sobre la falta de obras, los problemas de servicios o la situación de los barrios, sino para victimizar a una candidata de su espacio político y atacar al resto de los candidatos”, señaló. Y agregó: “Mientras los vecinos de Zárate y Lima esperan soluciones, el intendente se dedicó a hablar de una supuesta ‘censura’ en un debate y a tildar de ‘cobardes’ a los demás candidatos. No es función de un jefe comunal hacer campaña personal para una concejal, mucho menos insultar a quienes pensamos distinto. Su responsabilidad es gobernar y dar respuestas, no ser jefe de propaganda”.

Mendizabal, oriunda de Lima y estudiante de Derecho, aseguró que el oficialismo “utiliza las redes oficiales del municipio (que son de todos los vecinos) para militar la candidatura de su concejal. Una concejal que, vale recordar, ocupa una banca que hoy tiene licenciada para desempeñarse como secretaria de Deportes. Es decir: abandona la función para la que fue elegida, sin presentar hasta ahora una sola propuesta concreta para mejorar la vida de los vecinos”.

Por último, la integrante de la Lista de Potencia que encabeza Maxi Godoy, subrayó que “Zárate y Lima no necesitan escribanos en el Concejo Deliberante, necesitan representantes que legislen con compromiso, que trabajen en proyectos reales y que estén cerca de la gente. Basta de marketing, basta de insultos y distracciones. Es hora de recuperar la seriedad y poner a los vecinos en el centro de la agenda política”.