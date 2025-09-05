Matzkin: “Votar a Natalia Blanco y a Stefanía Rodríguez Schatz es votar por Zárate”

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin destacó el rol protagónico que tienen las dos zarateñas que encabezan la lista de la alianza La Libertad Avanza, y aseguró que acompañarlas en las urnas significa apostar por el crecimiento y el futuro de la ciudad.

“Votar a Natalia Blanco y a Stefanía Rodríguez Schatz es votar por Zárate. Son dos mujeres comprometidas con nuestra gestión y con el destino de los vecinos, no vienen de la política tradicional pero ya demostraron en estos pocos años que hicieron mucho más que los mismos de siempre”, señaló.

“Por un lado, impulsamos a Natalia Blanco a la Legislatura bonaerense con el objetivo de reclamar lo que nunca le dieron a Zárate: fondos para obras, mayor presencia provincial en seguridad y salud, y el impulso a la ley de reiterancia, que busca terminar con la puerta giratoria judicial que tanto daño genera en la Provincia. Que Natalia Blanco encabece la sección electoral para nosotros es muy importante ya que pone a Zárate con una centralidad que no tenía hace años y nos da un lugar a nosotros central para plantear nuestras demandas a Kicillof”, explicó el intendente de Zárate.

En el plano local, Matzkin resaltó la labor de Stefanía Rodríguez Schatz, quien asumió la conducción de la Secretaría de Deportes municipal en estado crítico y logró darle un vuelco histórico: “Hoy podemos mostrar con orgullo cómo las escuelas municipales de deporte contienen y desarrollan a más de mil chicos de Zárate y Lima, abriendo oportunidades y generando comunidad. Cuando “Fanny” se involucró y decidió participar de nuestro espacio, ya tenía estos proyectos en mente, y que hoy podamos mostrar que si tenemos la convicción, y el trabajo podemos hacer eso y mucho más, que es lo que estamos planificando.”, subrayó.

El intendente recordó además otros logros de gestión: la recuperación de la transparencia institucional con la publicación de todos los actos de gobierno en el Boletín Oficial, la presentación obligatoria de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, la eliminación del estacionamiento medido que perjudicaba a los vecinos, y la puesta en marcha de un plan de obras que está transformando a Lima y a todo el distrito. “Además del plan de bacheo, del asfaltado de calles y la ejecución de la Lintridis, que es una obra que todos prometieron y la estamos haciendo”, sostuvo Matzkin que afirmó “por eso es importante votar a los concejales que van a defender esta gestión, para que sigamos adelante y no volvamos atrás”.

“Encontramos un municipio endeudado y deteriorado por el kirchnerismo, y en apenas un año y medio equilibramos las cuentas y pusimos en marcha obras que la ciudad necesitaba, no había política de seguridad, y la creamos con el COZ y una inversión inédita que hoy la vemos en patrulleros, en la multiplicación de cámaras y monitoreo, pero no nos olvidamos desde donde partimos, desde cero porque no interesaba y se echaban la culpa con la provincia, nosotros decidimos afrontarlo y tener nuestra contribución, que dicho sea de paso, se puede ver en las redes sociales y esto se dio por un respaldo también en el Concejo Deliberante. Ese camino hay que consolidarlo, y para eso necesitamos la fuerza de Natalia y de Stefanía en cada lugar donde se definen las decisiones”, afirmó Matzkin.

Finalmente, el jefe comunal fue claro: “Por eso pido el voto de los vecinos. Porque acompañando a Natalia Blanco y a Stefanía Rodríguez Schatz, estamos acompañando a Zárate”.