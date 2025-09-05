“Somos peronistas, gente de trabajo y buscamos representar al vecino”

En estas elecciones competirá una nueva agrupación, con base peronista, que busca integrar a vecinos y sembrar consenso y participación vecinal para cosechar otra forma de hacer peronismo.

A pulmón, doblando las boletas, en un local alquilado con mucho esfuerzo, pliegan volantes y boletas, las colocan en celofanes.

Esperanzados, se golpean el pecho al saberse una agrupación vecinalista nueva integrada de vecinos con mucha experiencia sindical, docente y guiados por la experiencia de José Luis Silvestrín, administrativo con más de 20 años en el Concejo Deliberante.

Mientras charlaban y miraban un mapa de Zárate pasó un vecino y les gritó, aprovechando el vidriado del local de calle Ameghino; “vamos que el domingo se puede”. Carolina Aguilar y Angel Derosso, primera y segundo candidato a concejal, se rieron y a la vez se emocionaron ante ese gesto.

“Somos vecinos, gente de trabajo, caras nuevas en la política, que buscamos construir una alternativa política, con base justicialista, pero lejos de lo que hoy es el PJ, que es un local cerrado y sin participación, sin vida. Queremos representar al vecino con una nueva forma de hacer política”, comenzó diciendo Carolina Aguilar.

Ella trabaja de docente y transmite sobriedad. En el diálogo expresa la quietud, la mesura y la atenta escucha de las personas capaces e inteligentes.

“Vamos a buscar herramientas para el fomentar el empleo joven, nuevas herramientas educativas y el trabajo de muchos adolescentes que no consiguen ingresar en el mercado laboral”, comentó respecto al aspecto educativo que un concejal puede propiciar en su distrito y desde una banca.

Por su parte, Angel Derosso es más combativo, de conceptos tomar. Es metalúrgico y se fue de la conducción del sindicato por no estar de acuerdo con Abel Furlán, el secretario general a nivel nacional.

“Zárate es un distrito industrial pero en el último tiempo se fueron más empresas de las que vinieron. Actualmente, las conciliaciones obligatorias dictadas por el ministerio de Trabajo bonaerense sirven más para que transcurra el tiempo y no aportan nada a un conflicto. No hay diálogo entre los actores, no se les brinda cobijo a los empleados y las empresas se terminan yendo igual”, comentó Derosso. “El Concejo Deliberante debe tener más diálogo con los sindicatos; se debe fomentar la radicación de PyMEs que son el corazón de la industria. Por eso vamos a plantare alternativas para que desde una banca de concejal, podamos atender el reclamo laboral de los trabajadores”, consideró el obrero metalúrgico.