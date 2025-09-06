Diego Paolinelli realizará hoy un formato de mini recital de sus Cuentos de Café en el Círculo Popular de Cultura

El escritor local y columnista de este medio (ver página 10) Diego Paolinelli se presentará hoy sábado a las 18 horas en la Biblioteca Domingo F. Sarmiento del Círculo Popular de Cultura, ubicada en calle Justa Lima 667 de Zárate.

Diego lo hará en un formato de mini recital de sus Cuentos de Café.

En tanto, lo acompañará en guitarra Pedro Burgueño.

Cabe descatacr que la tarde iniciará compartiendo un café, donde Diego presentará y firmará sus libros publicados.

La entrada es libre y gratuita. Capacidad limitada.