Nuevas capacitaciones del Ministerio de las Mujeres y Diversidad en Casa de la Provincia

El Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, a través de la sede de la Casa de la Provincia Zárate, anunció la apertura de inscripciones para dos nuevas propuestas de formación que comenzarán el próximo 8 de septiembre.

La primera de ellas es la cuarta edición del curso “Lideresas: Profundización para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Sindicatos”, destinada a personas que se desempeñan en gremios y organizaciones sindicales bonaerenses. El objetivo es fortalecer el liderazgo femenino y la incorporación de la perspectiva de género en los espacios laborales.

La segunda capacitación es el curso “Transversalización de la perspectiva de cuidados en Organismos de la Administración Pública Provincial”, que busca profundizar el modelo de corresponsabilidad en el cuidado y ofrecer herramientas para la transformación de las políticas públicas.

Las clases serán asincrónicas, con acceso a materiales disponibles en el Campus Virtual.

Las inscripciones para ambos cursos permanecerán abiertas hasta el 7 de septiembre y se realizan de manera online.

Por consultas o más información, las y los interesados pueden escribir al correo: [email protected]

Sede de la Casa de la Provincia en Zárate, en calle Andrade 159.