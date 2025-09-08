Resultados en Zárate

En Zárate, se escrutó anoche el 100% de las mesas para la elección de concejales y consejeros escolares. Con un 39,83%, la lista de Fuerza Patria encabezada por Leandro Matilla fue la fuerza ganadora, seguida por La Libertad Avanza con un 32,97%. Esto permitió que ingresen 6 concejales peronistas y 4 de la alianza de La Libertad Avanza. Apenas un 62,26% del padrón asistió a votar, que representa un total 65.923.

Los concejales que ingresan por Fuerza Patria serán: Leandro Matilla, Ana María Almirón, Guido Borrelli, María Gabriela Moreira, Carlos Domínguez y Desirée Ayala. Y los consejeros escolares Carmen Pura y Martín Goncalves Cobrado.

En tanto, por La Libertad Avanza, ingresarán al Concejo Deliberante: Stefania Rodríguez Schatz (encabezó la lista), Fabián Cracco, Verónica Firmani e Ignacio Olivera. Y el consejero escolar, Agustín Hergert.

RESULTADOS

-Fuerza Patria: 39,83%.

-La Libertad Avanza: 32,97%.

-Hechos: 6,99%.

Natalia Blanco fue electa diputada provincial. El voto de la diputada nacional Agustina Propato.