Stefanía Rodríguez Schatz representó a La Libertad Avanza como cabeza de lista en Zárate y fue la segunda fuerza más votada en el distrito.
“Achicamos la brecha de la provincia pero no alcanzó. Esperábamos ingresar cuatro concejales y se logró, aún con un voto en blanco muy amplio”, expresó la concejal electa.
Respecto al 63% de electores que se acercaron a las urnas, se mostró conforme al tratarse de una elección de medio término.
Rodríguez Schatz: “Esperábamos ingresar 4 concejales y se logró”
