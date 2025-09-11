Intendente Mazkin: “Quedan dos meses para que la calle Lintridis sea transitable por todos”

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin junto al secretario de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos municipal, Sergio Agostinelli, dialogaron con vecinos de calle Moisés Lintridis, y anunciaron que la arteria, que se ve en amplio proceso de transformación, está a 60 días de abrirse al tránsito vehicular.

“Hablamos con los vecinos y están muy contentos, estamos cada día más cerca de que Lintridis sea lo que siempre quisimos”, amplio el Intendente Matzkin.

Luego de una amplia intervención sobre la mencionada calle, y tras muchos años de espera por parte de los vecinos de la zona, los funcionarios municipales estuvieron presentes dialogando con frentistas y comerciantes del sector.

Desde el Municipio explicaron que esta recorrida tuvo lugar tras varias semanas de tareas que tuvieron que ver con la reconstrucción total de calzada, resoluciones hidráulicas, construcción de rampas en esquinas, entre otros trabajos complementarios.

