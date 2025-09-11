Nanni: “apareció la coherencia entre lo que pide la gente y expresa la urna”

La cobertura periodística de LA VOZ por el acceso de los principales postulantes de la Segunda Seccional electoral al Parlamento de la Provincia, comenzó el domingo in situ y bien temprano, en Exaltación de la Cruz.

Allí este diario, como único medio de prensa profesional, esperó la presencia de su Intendente y ahora vencedor con Fuerza Patria en el norte provincial, en la Escuela Secundaria Número 3 Doctor Alejandro Terrarossa de Capilla del Señor.

Al concretar su expresión cívica, Nanni había señalado a LA VOZ, que “la urna tiene que hablar, tiene que explicar lo que le pasa a la gente. Aún con el voto en blanco”, espetó el por entonces primer candidato, quien embistió con que “estamos en un momento bisagra. Tenemos qué decidir qué Administración del Estado queremos. Para un lado o para el otro, hay que manifestarlo”, había subrayado Nanni a esta publicación.

Diego Nanni celebrando el triunfo de Fuerza Patria junto a Kicillof en La Plata. Lo vemos al lado de Gabriel Katopodis, quien encabezó la boleta en la primera sección.

Diferencia

Tras reponer fuerzas por el desgaste proselitista de la intensa campaña y el estruendoso festejo platense, a mediodía del martes el ya consagrado Diputado bonaerense, manifestó en exclusiva a LA VOZ sentirse sorprendido “por la diferencia en la cantidad de votos que recibió nuestra propuesta, en contraposición a la propuesta del Oficialismo nacional”.

“Teníamos optimismo de llegarle a la gente con soluciones, ante un Gobierno Nacional alejado de la gente, de cómo llegar a fin de mes, comiendo, viajando, trabajando, medicándose, atendiendo la salud de la familia”, remarcó Nanni.

El propio Nanni contextualizó los “reclamos, pedidos, sugerencias y quejas” que como conductor municipal también recibe de los vecinos por obra pública, inversión urbana, educación pública de diferentes niveles, con un “Estado presente en el desarrollo de la vida diaria”.

“Sin embargo, el Gobierno Central arremete contra ese Estado primario” y allí soslayó Nanni aparece “la coherencia entre lo que pide la gente y lo que expresa la urna”.

“La gente empieza a descreer de la propuesta del Oficialismo nacional, que lleva dos años en ejercicio y no se ve ningún tipo de solución al día a día de la calidad de vida de nuestra gente”, advirtió Nanni.

En ese sentido, el ganador legislativo recalcó que la Sociedad “no ve coherencia entre las políticas de Estado -federal- y lo que le pasa a diario, pero si la ve en los Intendentes y en el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, que marcó estas ausencias y estas cuestiones tan esenciales”.