Anuncian gran recital de alumnos para revivir los 80 y los 90 en el Coliseo

Algo inédito para la música zarateña fue montar más treinta baterías con alumnos tocando “De Música Ligera”, en simultáneo, de Soda Stereo en el Negro de la Riestra de la Costanera de Zárate.

Así toma a la música y la educación musical el staff de Tempus, guiados por Nico Iglesias. Algo disruptivo y que trasciende a la propia escuela, generando un show integral abierto a la comunidad.

Con más de cincuenta alumnos y diez profesores, Tempus decidió realizar dos muestras anuales este año; una se realizó en julio en el Negro de la Riestra, con todos los alumnos y más de 300 personas y ahora se llevará a cabo una Muestra Final 80s 90s en el Teatro Coliseo, el 7 de diciembre a las 19 horas.

La idea de este evento es repasar los hits de los ochenta y noventas de la música nacional e internacional, con bandas compuestas por alumnos y profesores de la escuela; lo cual significará una gran experiencia para niños, niñas, adolescentes y adultos de todas las edades subirse al mítico escenario del Teatro Coliseo.

Para tal evento ya se están vendiendo las entradas y no sólo los destinatarios de esta propuesta son los familiares de las y los alumnos sino también el público en general que quiera repasar estos hits.

En cuanto a Tempus, actualmente se están dictando clases de guitarra criolla, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, trompeta, teclado, canto, percusión, batería y bombo legüero. La escuela abre todos los días de corrido y se organiza un ensamble musical los días sábados en el cual alumnos y alumnas se juntan a ensayar en el formato de banda de rock. De hecho, una banda de adolescentes ha participado de los Torneos Juveniles Bonaerenses llegando a la etapa regional en San Fernando.

Aparte el valor agregado de “Tempus” es que todas las clases son personalizadas, no son grupales. Está el profesor con el alumno durante una hora.

Para más información, todas las personas interesadas podrán escribir al Instagram; @escuelademusicatempus. O al email; [email protected]. O al 3487-394670. Las clases son para todas las edades.

