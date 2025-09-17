Reconversión a LED del alumbrado público

Continuando con el plan de modernización del alumbrado público, el Municipio de Campana suma nuevas luces LED por distintas calles del casco urbano.

Fue así que, este martes la Secretaría de Espacio Público – a través de la Dirección de Electromecánica – dio inicio a una nueva etapa con el reemplazo de otras 48 lámparas de sodio por equipos de última tecnología que brinda mayor claridad, eficiencia y seguridad para los vecinos.

En esta oportunidad, los trabajos se extienden por 12 calles que comprenden los tramos: Rawson, Castelli y Castilla, desde Luis Costa hasta Bv. Sarmiento; y De Dominicis, Güemes y Becerra, desde San Martín hasta boulevard Sarmiento.

Concluida esta tarea, se seguirá adelante con el plan integral por otras arterías, alcanzando así progresivamente a todos los sectores de la ciudad de Campana.