Bomberos participaron de la nueva edición de Toyota y Vos Kids

La Asociación de Bomberos Voluntarias de Zárate fue invitada a participar de una nueva edición del programa “Toyota y Vos Kids” que se realizó los días 8,9 12 y 15 de septiembre en el Espacio DAM de Costanera Sur.

La iniciativa impulsada por Toyota Argentina y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad contó con la participación de casi 900 alumnos de primero y segundo grado de escuelas primarias que formaron parte de las actividades, donde en jornadas matutinas y vespertinas, se trabajaron temas de seguridad vial y comportamiento en la vía pública, donde también el Cuerpo Activo de Bomberos brindó charlas sobre equipamiento y la importancia del rol de los bombero voluntario en la sociedad.