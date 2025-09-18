El mal estado de las bajadas de Ruta 9

El deplorable estado de las rutas nacionales, y en nuestra zona particulamente sus bajadas en Panamericana, viene siendo reflejado desde hace varios meses y generando el reclamo de conductores.

El acoplado de un camión de carga carbonera, interrumpió más de 24 h, la circulación de la rama de bajada de Nacional 193 hacia el sentido CABA de Autopista 9 -km 85- al volcar pasadas las 12:30 del martes, en uno de los anillos viales más intensamente utilizados y completamente deteriorados de la jurisdicción zarateña, que espera por su reconstrucción total con la anunciada Red Federal de Concesiones. A lo largo de toda la paralización, el tránsito quedó primero cerrado y balizado, luego afectado parcialmente, más tarde bloqueado nuevamente, “compartido” con posterioridad a la altura del kilómetro 4 de Nacional 193 en Ascenso y Descenso y finalmente liberado a las 15:35 de la víspera, con la participación de personal de la Policía Vial de Zárate, la asistencia de un equipo de Seguridad Vial de la operadora Corredores Viales y el apoyo de agentes del Tránsito municipal.

En tanto el flujo vehicular pasó de intermitente a constante, seguido de intenso, denso en espacios reducidos de marcha y al momento de la rehabilitación: normal -Mercosur, Mesopotamia, zona-.

LA VOZ pudo saber en el lugar del incidente, que hubo desencuentros con el equipo seleccionado para la remoción de la carreta por su envergadura y diferencias entre privados, al momento de salvaguardar y trasvasar el envío.