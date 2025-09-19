La Casa de la Provincia cumplió un año en Zárate con más de 60 mil trámites realizados

El miércoles pasado se cumplió el primer aniversario de la sede de La Casa de la Provincia en Zárate, ubicada en Andrade 159.

Desde su apertura, gestionada por la Diputada Agustina Propato, el espacio concentró más de 60 mil trámites, consolidándose como un punto de referencia para los vecinos de la ciudad y alrededores.

Según los registros, por día transitan entre 150 y 200 personas para resolver gestiones vinculadas a distintos organismos provinciales.

La coordinadora de la Casa de la Provincia, Gabriela Moreyra, destacó la importancia del trabajo articulado: “Lo que se ha logrado es que todos los organismos trabajen con un mismo criterio, que es que el vecino se vaya bien atendido y con una respuesta. En Zárate es un centro de referencia para muchos vecinos que, cuando tienen algún problema o consulta, se acercan. Nuestro compromiso es resolver todo tipo de gestión relacionado a organismos provinciales”, afirmó.

DELEGACIONES QUE FUNCIONAN EN LA SEDE

En la sede de la calle Andrade funcionan delegaciones del Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), el Instituto Cultural y los ministerios de Trabajo, Ambiente y de las Mujeres y Diversidad.

Personal de la Casa de la Provincia. Según los registros, por día transitan entre 150 y 200 personas para resolver gestiones vinculadas a distintos organismos provinciales.