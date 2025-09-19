Nuevo patio de juegos en el Parque Urbano de Campana

Fue inaugurado el novedoso patio de juegos del Parque Urbano de Campana.

El intendente Sebastiá abella encabezó la apertura del sector que cuenta con innovador equipamiento: son ocho juegos que conforman un circuito de postas que fomenta, desarrolla y desafía las habilidades motrices de los chicos.

Una tirolesa, un túnel, un puente colgante y una plataforma de manos y pies se destacan en esta nueva propuesta del patio de juegos del Parque Urbano. Incluso, también se colocó un cronómetro para poder medir el tiempo en el que se realiza el recorrido.

La renovación incluye la instalación de un nuevo piso blando, además de un pórtico de hamacas y otros juegos para los más pequeños.

“Seguimos trabajando para que las familias campanenses cuenten con espacios públicos de calidad y de mucha diversión para los más chicos”, aseguró Abella.