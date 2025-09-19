Inicio Actualidad Preparativos para el Simulacro de Emergencia Nuclear de Atucha

Preparativos para el Simulacro de Emergencia Nuclear de Atucha

Por
Redacción La Voz
-

El jueves 2 de octubre de 2025, de 8 a 14 horas, se realizará en Lima y Zárate el 43° Ejercicio del Plan de Emergencias del Complejo Nuclear Atucha I y II, que tiene el objetivo de concientizar y preparar a la comunidad y a todos los equipos de respuesta para actuar ante una eventual emergencia nuclear.
La organización comenzó el 2 de septiembre con una mesa de trabajo en el Palacio Municipal -que el día del ejercicio funcionará como Centro Operativo de Emergencia Nuclear (COEN)- y continuará el 25 de septiembre con un Ejercicio de Gabinete para ajustar los últimos detalles evaluando a los primeros respondedores a nivel local.
Participan la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Agencia Federal de Emergencias, la Armada Argentina, Prefectura, Gendarmería, Policía de la Provincia, Defensa Civil, Bomberos de Zárate y Lima, Organizaciones como Cruz Roja y Barómetro, servicios de salud, la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, y se invitará también a municipios linderos a sumarse al operativo, entre otros organismos.
Durante la jornada se simularán: Evacuación de vecinos en un radio de 3 km, por tierra y por agua; Entrega preventiva de comprimidos de yodo y puesta a resguardo en 10 km.; Control de accesos, recepción de evacuados, descontaminación de personas y vehículos y monitoreo terrestre y aéreo.
“Estas acciones no implican ningún riesgo: son un entrenamiento planificado y supervisado que fortalece la preparación de toda la comunidad. Se invita a los vecinos a seguir las comunicaciones oficiales y colaborar para que este ejercicio conjunto sea un éxito”, se explicó.

La organización comenzó en septiembre con una mesa de trabajo en el Palacio Municipal.

Capacitaciones a alumnos y docentes de escuelas

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) realizó capacitaciones en las escuelas cercanas al Complejo Nuclear Atucha, con el objetivo de preparar y entrenar a la comunidad educativa sobre las medidas de protección a tomar ante una emergencia nuclear y cómo implementarlas. Las jornadas estuvieron a cargo de la ARN, con la colaboración de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).
Las capacitaciones se desarrollaron del 21 de agosto al 5 de septiembre de 2025, como parte de las tareas preparatorias del simulacro de octubre
Las capacitaciones incluyeron a todas las escuelas de nivel inicial, primario, secundario, terciario y de adultos,ubicadas dentro del radio de los 10 kilómetros alrededor del Complejo Atucha. Así, la difusión y capacitación de las medidas de protección ante una emergencia nuclear alcanzaron a 5.000 alumnos y más de 600 docentes y directivos de 28 instituciones educativas de Lima y Zárate.
El contenido fue diseñado de acuerdo con el nivel educativo de cada grupo, incorporando actividades y juegos de distinta complejidad, que permitieron realizar presentaciones dinámicas e interactivas, incluyendo la proyección de un video institucional, con el fin de promover la participación de los estudiantes y la oportunidad de hacer preguntas y consultas. Asimismo, se distribuyeron folletos informativos sobre qué hacer en una emergencia nuclear para que los alumnos compartan con sus familias.

Jardín de Infantes Nº 918 “Del Pilar” de Lima.

