Ciclo de piano en la Jovita

El próximo domingo 21 de septiembre a las 17.00 en el Museo Histórico Municipal Quinta Jovita se dará inicio al primero de los encuentros de PRIMAVERA CLASICA, ciclo de piano a cargo de la prof. AnalíaTártara. Abre el ciclo la reconocida pianista argentina María Laura del Pozzo, quien ejecutará obras de Mozart, Chopin, Satie y autores argentinos académicos como Esnaola, Ugarte y Guastavino. La entrada es libre y gratuita con servicio de buffet a cargo de la Asociación Amigos del Museo.

María Laura del Pozzo nació en la ciudad de Buenos Aires donde comenzó sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música “Juan Pedro Esnaola”, prosiguiendo su formación en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla” de dicha ciudad. En la actualidad se desempeña como docente en el Conservatorio. Sus presentaciones como solista y camarista incluyen recitales en el Centro Cultural General San Martin, La Scala de San Telmo, Radio Municipal, Radio Nacional, Centro Cultural Recoleta, Museo Fernández Blanco y otros escenarios de la ciudad de Buenos Aires, San Nicolas, Pergamino, Montevideo y Punta del Este. Grabó los CDs “Música de América del Sur” junto al maestro Abel Larrosa y “Piano argentino” y Peregrinaje hacia Liszt” como solista.

En 2015 editó el primer registro mundial con la Obra Integral para Piano Solo de Floro Ugarte, proyecto que ganó el subsidio del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Colabora habitualmente como consultora en programas de radio de, entre otras Radio Provincia, La Plata) Radio de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado y aún continúa haciéndolo, trabajos multimedia con interpretaciones pianísticas propias de grandes obras de repertorio especifico, en su canal de YouTube.

Analía Tártara. María Laura del Pozzo.