Sergio Robles presenta su último libro

Hoy, a las 18 horas, en el Forum Cultural se presenta el último libro del Profesor Sergio Robles, en el que sondea las circunstancias que rodearon la destitución del intendente zarateño Miguel Scola, en 1974.

La obra debe ser valorada por varios aspectos. Primero porque contribuye al conocimiento de nuestra historia que, si bien no es tan reciente ni tan lejana, debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de profundizar el diálogo político y erradicar la violencia, que, muchas veces comienza desde lo verbal y se espiraliza en situaciones que llevaron al país a sufrir los acontecimientos de fines del 60 y comienzos de los 70.

No es menor destacar el rigor con que Robles ha investigado y puesto en papel los hechos que forman su obra, con indiscutible objetividad, lo que es muestra de la pluralidad intelectual del escritor local, que, instruído en la Escuela Pública (la Primaria Nro. 10, en la que habló días atrás en el festejo del día del maestro), fue educado en una familia en donde los valores de la honestidad, la solidaridad, el interés en la administración de gobierno, la bonhomía y el respeto por el otro y el cuidado de los mayores, eran el manual de vida.

Robles ha dado muestras de estudiar y transmitir e interesarse en la historia y en la cosa pública, en forma decente y desinteresada. Ha llegado siempre por sus méritos propios, sin codazos ni pechadas. Sus condiciones han sido valoradas por su cosmovisión histórica, que le permite hablar de estilos arquitectónicos e inmuebles valorados en nuestra Ciudad, como de la política local y personajes históricos. Ni hablar del Museo Histórico Municipal Quinta Jovita, en cuya creación y funcionamiento tuvo tanta participación, y lo dirige en la actualidad. Recomendamos la lectura de su obra.

Sergio Robles.