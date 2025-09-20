Juicio por el femicidio de Abbondanza: LA VOZ habló con el abogado Hugo Tomei

El letrado de la familia Hugo Tomei, informó a este diario que los testigos se expresaron de manera contundente, sin contradicciones y exteriorizando mucho dolor en cada palabra. Manifestó que en la audiencia se supo que desde el año 2017 la casa de los Chiminelli era el lugar elegido para que se comentan los más atroces crímenes contra distintas mujeres. A criterio del letrado está probado la primera parte de los hechos juzgados. El ingreso de Alejandra a la casa donde le arrebataron la vida. Ahora el acento está puesto en los peritos de policía científica que inspeccionaron el lugar del crimen y detectaron las manchas de sangre.

Continúa el juicio por el femicidio de Abbondanza

El jueves comenzó el juicio por el femicidio de Maria Alejandra Abbondanza. Asesinada en la casa de la familia Chiminelli en el centro de la ciudad de Campana. Los acusados son Agustín Chiminelli y sus padres Carlos Rubén y Liliana Sánchez. A este crimen el Ministerio Público Fiscal le sumó dos casos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de personas. Agustin Chiminelli como autor y sus padres como partícipes. Además, se imputó a Carlos Chiminelli la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

Ante estos cargos la defensa de los padres de Agustin Chiminelli hizo saber al Tribunal en los lineamientos iniciales que al final del debate pedirá la absolución de sus asistidos, mientras que la defensa del hijo informó que los hechos por los que fue acusado no ocurrieron como afirma la Fiscalía.

La primera jornada del día jueves, declararon los familiares directos de maría Alejandra y tres oficiales de policía que rastrillaron el barrio en busca del paradero de la víctima. La historia que atravesó Alejandra no solo empezó a convencer a los jueces a partir de las palabras firmes de los testigos, sino que también se reprodujo en la audiencia el video donde se ve que Agustín Chiminelli hace ingresar a Alejandra a su casa por la puerta del garaje. Surgió también que la acusada Liliana Sánchez le mintió al personal policial cuando intentaban ingresar a su casa en busca de la víctima. Fue un momento tenso donde la imputada no tardó en bajar su mirada. En la segunda jornada del día de ayer fue el turno de las víctimas de los abusos sexuales cometidos por Agustin Chiminelli y sus padres como cómplices del crimen con sus desgarradores testimonios.

La sala de audiencia estaba colmada en su capacidad por mujeres que acompañan a las familias damnificadas con claras manifestaciones a favor de la condena de los imputados.