El sándwich de milanesa más largo del mundo se hará en Los Cardales

El próximo domingo 21 de septiembre, Los Cardales será sede de un evento gastronómico de dimensiones inéditas: la elaboración del sándwich de milanesa más largo del mundo, que alcanzará los 50 metros de extensión y se convertirá en un verdadero récord para la región.

La iniciativa está organizada por Franco Domínguez, referente de la Pizzería 2001, y Osvaldo “El Pollo” Collante, de MilaMores, quienes unieron esfuerzos para llevar adelante esta propuesta que combina pasión culinaria, espíritu comunitario y un fin solidario.

Para la preparación se prevé utilizar unas 400 milanesas de pollo —equivalentes a 60 kilos de carne—, además de un cajón completo de tomates frescos y una importante cantidad de pan elaborado especialmente para soportar la magnitud del proyecto.

El encuentro tendrá lugar desde las 12 horas en el Parque Cultural Cardales y contará con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Allí, los vecinos podrán presenciar en vivo la confección del gigantesco sándwich y degustar porciones del mismo en el marco de la Fiesta de la Primavera.

Más allá de la proeza culinaria, el evento tiene un fuerte componente solidario: todo lo recaudado con la venta de porciones será destinado al Hospital Modular de Los Cardales, en apoyo a su labor sanitaria.

Con esta propuesta, Los Cardales no sólo buscará ingresar en la historia con el sándwich de milanesa más largo del mundo, sino también reafirmar la importancia de la gastronomía como motor de encuentro y solidaridad comunitaria.

