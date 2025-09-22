Gala de premiación del MEZ 2025

La Cámara de Mujeres Empresarias de Zarate de Mujeres realizó el jueves pasado en las Instalaciones del Centro del Comercio e Industrias de Zarate la a Gala de Premiación del Premio MEZ 2025, con un salón auditorio repleto con más de 80 personas, entre las 32 inscriptas acompañadas por sus familias, donde fueron reconocidas Emprendedoras, Comerciantes y Profesionales del Partido de Zárate, como cada año destacando su liderazgo, trayectoria, innovación, iniciativa, capacidad para emprender y participación en redes.

Además, durante la Gala fue premiada por su trayectoria Susana De Filippis (Jurado y Estilista Profesional con 61 años de trayectoria en su rubro).

Cabe destacar que durante esta premiación el público es Jurado, junto a Carina López Organizadora y Productora dela Fiesta del Estudiante Zárate; la Escuela de Modelos Anama Ferreira; Susana De Filippis, Profesional Estilista con 61 años de trayectoria; Martin Goicochea, de la junta Normalizadora Centro del Comercio e Industrias de Zárate; la Dra. Raquel Fuentes, socia fundadora de MMEZ y de Profesión Abogada, creadora de contenido con Impacto Nos Escuchamos Crecemos.

La Comisión Directiva de MEZ agradeció especialmente al público que votó, destacó que se llegó a un total de 22065 votos.

También la colaboración en la organización a Mariano Dietz, a Tesoro Eventos de la mano de Augusto por la Musicalización y Sonido, a la Cantina Resto Bar, Crecemos Nos Escuchamos, Moda y Estilos Carina Larrain, Stella Maris joyas, a Contapp de Ludmila Rodríguez y a todos y cada uno que participaron para que este Premio MEZ 2025 sea un éxito.

Nominadas y ganadoras en cada categoría

NUEVO EMPRENDIMIENTO

Reconocimiento a las Mujeres que están desarrollando nuevos negocios y tienen impacto a la economía local. Las nominadas fueron:

-Karina Beattiz Leal : Counselor salud mental.

-Mayra Lorena Vivas: Gofit.

-Guadalupe Cristaldo: Amigurumis Crochet.

-Marianela Beatriz Atadia – Par mi decotextil.

-Carolina Ruiz. Pastelería Artesanal.

-Julia Mendieta – Baham.

-Nicole Etcheverry- Accesorios Nicole.

-Maria Celeste Wisocky – venta de Indumentaria y maquillaje.

-Mara Diaz – Estilo Kids calzados y accesorios.

-Maria Verónica Nievas – Productora de Seguros.

-Gisela Da Costa -Cuerpo Saludable.

-Antonella Campodónico – Macramé Porta Macetas.

-Delfina Campodónico. Piezas decoraciones en Yeso.

-Griselda Gelvez- Pupis Eventos Zarate.

-Carmen Noemi Vivas – EBEN EZER.

-Elizabteh Gonzalez Iriarte – Antonia Indumentaria Femenina.

-Lucia Alberti- Serafine.

-Lysmari Verga Cordero- Charlotte de Todito.

-La Ganadora: Antonella Campodonico- Macrame Porta Maceta.

LIDERAZGO EMPRESARIAL

Reconocimiento la trayectoria y el impacto en la economía local de Mujeres que Lideran sus emprendimientos. Las Nominadas en esta categoría fueron:

-Nancy Esther More- More Solutions.

-Romina Gulden- Kyomu Estética.

-Florencia Palmieri/ Adriana Torres Seguros.

-La Ganadora es: Romina Gulden – Kyomu Estética.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Reconocimiento a las Mujeres cuyos emprendimientos tienen liderazgo en la operación y creación de negocios amigable con el medio ambiente y su comunidad. Las nominadas fueron:

-Lic. Isabel Carreño – IC Consultora.

-Nerina Narvaja- Red de Empleo Humania Argentina.

-La Ganadora es: Isabel Carreño IC Consultora.

COMERCIO LOCAL

Reconocimiento a las Mujeres, que tienen liderazgo excepcional en su comercio y comunidades. Las Nominadas fueron:

-Juliana Medina- Salon de Belleza.

-Natalia Carrizo- Adara Estetica.

-Gretel Gulden- Miel y Canela cotillón.

-Yanina Pereira- Divinure Estetica Integral.

-Erica Virginia Morales- Alika Bonita.

-Daniela Nosiglia- Casa Miglino.

-Carolina Gómez- Todo para la Belleza.

-Silvina Giafelice- Nuevo Almacén Ropa Femenina.

-La Ganadora de la Categoría: Daniela Nosiglia- Casa Miglino.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La ganadora de la CategorÍa Innovacion tecnológica fue Florencia Cabezas (ganadora del año 2024 de redes).

LIDERAZGO EN REDES

Todas las inscriptas participaron de la Categoría Liderazgo en Redes, donde se premia la influencia en las redes, mediante el voto del público.

La ganadora de Redes con 4247 votos fue Karina Leal