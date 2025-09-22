Propato con Kicillof en Ensenada: “vamos a consolidar la unidad y el esfuerzo militante”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió el viernes pasado con candidatos, intendentes, legisladores y ministros de su gabinete en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada.

El encuentro tuvo como objetivo delinear la estrategia para el último tramo de la campaña electoral.

También, participó la Diputada Agustina Propato quien forma parte de la lista de Diputados Nacionales de cara a la elección del 26 de octubre.

“Fue un encuentro clave cargado de compromiso, de visión estratégica con dirigentes y referentes de la provincia de Buenos Aires para consolidar la unidad y el esfuerzo militante que fue el resultado de las elecciones del 7 de septiembre y que vamos a repetir el 26 de octubre” expresó la legisladora nacional.

Agustina Propato, destacó que mediante este tipo de encuentro “coordinamos acciones concretas para frenar las políticas de Milei, un gobierno que vino a desgobernar

con un modelo del Fondo Monetario Internacional”.

Por último enfatizó que “las consecuencias de estas políticas en Zárate y Lima se ven reflejadas en el cierre de empresas y despidos masivos. Por eso desde Fuerza Patria nos organizamos para seguir defendiendo una Argentina que apueste a la producción, a la industria nacional, a la defensa del trabajo y de los trabajadores que, claramente, no son la casta que dijo Milei que venía a combatir”.

Mensaje para Cristina Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestó el sábado desde su cuenta oficial de X al cumplirse 100 días de la detención de la expresidenta.

“Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”, escribió en sus redes. El mandatario evitó confirmar si estará esta tarde en la convocatoria que el kirchnerismo hizo a San José 1111, donde la dos veces presidenta está cumpliendo prisión domiciliaria. Kicillof afirmó que la detención se produjo “bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios” y denunció que en “la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”. El gobernador enmarcó la situación como el punto culminante de un proceso de “revanchismo” que incluyó años de “acoso, difamación y persecución” contra la exmandataria.

