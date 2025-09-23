Conmoción por el crimen de De Francesco, que ya fue esclarecido

El domingo por la tarde, luego de la actuación de Policía Científica, se confirmó que Saúl Eduardo de Francesco fue asesinado de un disparo en la nuca.

Las últimas horas del jubilado civil de la base naval de la Armada Argentina fueron las siguientes, según las primeras reconstrucciones de la policía-El miércoles 17 de septiembre, cerca de las 16 horas, la oficial Florencia Ludmila Valentini, se presentó en el departamento de De Francesco, ubicado en la calle Valentín Alsina.

Allí se identificó como nuera de un ex compañero de trabajo de De Francesco, de apellido Moreno. Intentó subirlo a su auto, mientras le contaba “un cuento” de que harían, en algún lugar de la zona, una fiesta de cumpleaños. Saúl, sin embargo, se negó.

Cuatro horas más tarde, de acuerdo a la reconstrucción del fiscal Esperante, tres hombres interceptaron a la víctima a pocas cuadras de su departamento y lo metieron en un Ford Focus gris sin patente trasera.

En tanto, la oficial Valentini iba detrás, en un Volkswagen Gol Trend blanco. Condujeron hasta un descampado en la zona de Baradero, a 40 kilómetros de distancia del departamento de Saúl. Allí, lo ejecutaron de un tiro en la nuca. Antes de huir, le quitaron las llaves del departamento.

A las 23:30 volvieron a la casa de Saúl para revolverla. Sin embargo, oyeron ruidos en un departamento contiguo. Y huyeron espantados.

LAS PRIMERAS HORAS DE LA INVESTIGACIÓN

El jueves 18 de septiembre al mediodía, un día después, el hermano de la víctima de 81 años, denunció su desaparición ante las autoridades. Su sobrino declaró que, durante la tarde anterior, había escuchado a su tío conversar con una mujer-que luego sería identificada como Valentini.

Todo comenzaba a volverse más truculento y la búsqueda de paradero adquirió otro matiz.

En paralelo, un llamado realizado al 911 la noche anterior se sumó al expediente. El denunciante relató cómo tres sospechosos habían subido a la fuerza a un hombre a un Focus gris en la calle Valentín Alsina. Creyó que, tal vez, se trataba de una broma.

Y luego llegaron los análisis de las cámaras de seguridad, donde existe un video en el expediente en el cual se lo ve a Valentini conversando con De Francesco. Los videos, por otra parte, mostraron el paso de un Ford Focus gris.

LOS DETENIDOS

Alejo Ezequiel Moreno, un joven de 29 años, era agente de Prevención Municipal del Centro de Operaciones de Zárate, Había sido cesanteado de la Bonaerense en junio de este año, tras borrarse casi un mes entero de su puesto como oficial subayudante en la Estación de Policía Comunal Parada de Robles.

En 2023 fue imputado de “falso testimonio” en una causa grave: el homicidio de un agente policial y un empleado de una carbonera de Zárate durante un asalto a manos de una banda mixta de ladrones y policías.

Pero su carrera había empezado en 2015 cuando egresó como cadete y fue destinado a Zárate. Al principio todo parecía ir bien. El 13 de diciembre de 2016, la fuerza le dio el “premio estímulo” pero finalmente el cadete Moreno no brilló.

En febrero de 2021 ascendió al grado de suboficial ayudante y en 2023 comenzó a trabajar en el Comando de Patrullas de Zárate. Siempre de policía. Pero en agosto de 2023, el auditor de Asuntos Internos dispuso su desafectación. En octubre de ese año la prorrogó y al final de ese año, la fuerza resolvió su inactividad. Y su cesantía fue firmada hace muy poco, el 13 de junio de 2025. El mismo intendente Matzkin confirmó que a través del COZ se colaboró en la detención de Moreno.

Su pareja es Florencia Ludmila Valentini, de 35 años, una oficial del Comando de Patrullas de Campana.

Fue esta oficial quien se acercó al departamento de Valentini haciéndole el “cuento del tío” para robarle.

Según informaron, Valentini acumulaba deudas y es por ello que especulan sobre que el móvil del homicidio fue económico, con fines de robo.

Los otros dos detenidos son Lucas Gabriel Lemos y Néstor Irvin Matencio Limache, son hombres de la zona, y fueron responsables del secuestro. Aún se investiga sobre su injerencia en el homicidio. Ambos fueron detenidos el domingo por la noche.

En tanto, el fiscal espera indagarlos en las próximas horas, acusados de los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad.

Finalmente, Moreno y Valentini fueron arrestados el viernes. A Valentini la arrestaron en la dependencia donde cumplía servicio, se le secuestró su arma reglamentaria, que será peritada para determinar si fue la pistola que mató a Saúl. Sus órdenes de arresto fueron firmadas por la jueza de Garantías Graciela Cione.

MÁS PRUEBAS EN CONTRA DE LOS DETENIDOS

Hay una prueba más en la causa. El análisis de los impactos en antenas de celulares reveló el viaje de los acusados, su viaje hacia la localidad de Alsina donde lo mataron.