LA VOZ entrevistó al Secretario de Gabinete, Juan Ignacio Novelli

Manifestó que todas las autoridades se encontraron desde el primer momento a disposición de la familia de la víctima y de la justicia, aportando lo que se les solicitó para esclarecer los hechos.

Profundo estupor causó en la sociedad zarateña la desaparición y la posterior, triste noticia, del homicidio del vecino De Francesco. Esa sensación se trasladó a las autoridades que vivieron con preocupación el desarrollo de los hechos que hasta los canales de TV nacionales pasaban por sus pantallas.

Ayer, ya con la aparición del cuerpo y con algunas preguntas cuyas respuestas parecían más claras, el secreto del sumario que impera en la investigación hizo que considerara prudente suspender la rueda de prensa a la que había convocado el intendente Matzkin, con el fi n de no entorpecer el avance de la causa penal ni exponer datos que conspiraran contra la investigación.

Novelli, el Jefe del Gabinete Municipal, fue quien actuó de vocero ante las preguntas de LA VOZ, acerca de como se vivieron los acontecimientos relacionados con la desaparición del vecino De Francesco y la aparición, sin vida, de su cuerpo.

Novelli se puso a disposición de la prensa y atendió, en forma personal o telefónica, a todos los medios que le requirieron novedades oficiales del hecho.

Y sostuvo “que desde el primer momento, el intendente, la Secretaría de Protección Ciudadana, quienes estamos cerca de Marcelo Matkin, tomamos conocimiento del suceso que tuvo el peor de los desenlaces, el asesinato de un vecino de la ciudad. Estuvimos a disposición de la justicia, acompañando a la familia, el intendente en persona, estuvo siempre en contacto, el sábado y el domingo potenció esos contactos, y estuvo en el lugar del rastrillaje, donde se encontró, lamentablemente, el cuerpo. Estuvimos a disposición de la justicia, entregando el material de cámaras de seguridad, que estaban en nuestro poder, material que está a disposición de ustedes, de los medios de prensa, si lo quieren consultar”. Calificó al hecho como “totalmente conmocionante, como te decía, se cobra la vida de un vecino en el marco de un asesinato tristísimo y aberrante. Lo único que dentro de todo nos acerca tranquilidad es saber que el homicidio se encuentra esclarecido, con el móvil y con quienes lo perpetraron detenidos, y esperamos, como bien dijo el intendente, que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.”

Acerca de la participación de Moreno, el numerario del COZ que se encuentra detenido y sindicado como haber participado en el hecho, sostuvo que “Lamentablemente en el marco de este episodio horrendo está involucrado un personal que cumplía funciones en el COZ, que cuando fue nombrado y se inscribió para aplicar al ingreso se le tomaron las entrevistas correspondientes, figuraba que había sido agente de la policía bonaerense y no constaba en su legajo, nada quisiera sospechar que podía llegar a tener alguna conducta ligada al delito. “Agregó, siempre refiriéndose a Moreno, que “ni siquiera en el año que estuvo trabajando en las dependencias del COZ mostró una tacha en su legajo, así que nada podía hacer presuponer que iba a tener este accionar espantoso”. Novelli manifestó que “el intendente se encuentra consternado por el hecho, lo mismo que la totalidad de los funcionarios, y que pese a haberse tomado todas la medidas del caso no resulta posible incursionar ni adivinar la criminalidad ni lo que pasa en la cabeza de esas personas”.

Novelli, dijo que “el municipio estuvo desde un comienzo acompañando a la justicia, a entera disposición cada vez que se los requirió y reiteró el deseo de las autoridades que caiga todo el peso de la justicia en quienes llevaron a cabo este hecho aberrante”.

Manifestó, asimismo, que “todas las autoridades, con el intendente a la cabeza se encuentran a entera disposición de la familia de la víctima” ya que ·”Tanto el Intendente como el Secretario de Protección Ciudadana estuvieron con los familiares, muy conocidos y queridos en la comunidad.

El Secretario sé que se entrevistó hoy con ellos (por ayer) y el Intendente estuvo desde el primer momento acompañando a la familia y acercándoles toda la información que le iba llegando.

Asimismo, “se puso a disposición las pruebas de ingreso, el psico-técnico que se le realizó a la persona que está sindicada como que participó en el hecho, la planilla de inscripción, todos los antecedentes que se les solicitaron, a la gente que desempeñaba funciones en el COZ, también están a disposición”.

Juan Ignacio Novelli.