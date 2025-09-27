Agustina Propato participó del Segundo Cabildo Abierto en defensa de la Soberanía Energética Nacional

La Diputada Agustina Propato formó parte de uno de los paneles que disertó en el Segundo Cabildo Abierto convocado por las dos CTA en defensa de la Soberanía Energética Nacional que se desarrolló ayer, en la mañana, en el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, de De la Torre 1760.

Al respecto Propato remarcó “fue un encuentro muy bueno, con mucha participación que así lo amerita porque estamos ante la inminencia de comenzar un proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina (Na-Sa) sumado a la paralización del CAREM, es algo que desde lo local lo venimos denunciando hace mucho tiempo”.

Además analizó que privatizar Na-Sa significa “poner en jaque a la soberanía energética y productiva por supuesto, poner en jaque los 3 mil puestos de trabajo de nuestros trabajadores altamente calificados en lo que es el desarrollo nuclear y acá ratificamos una vez más nuestro compromiso con el desenvolvimiento del país con el desarrollo energético que es algo que claramente este gobierno desprecia, está rifando y rematando en la argentina, es un gobierno de saqueo que quiere entregarle a los grandes poderes transnacionales las empresas estratégicas del país”.

Por último enfatizó que sobre esta discusión que se trasladó también al Congreso de la Nación “van a encontrar a diputados no solamente de Fuerza Patria si no de muchos otros espacios que nos vamos a poner en frente para decirles que por acá no van a pasar porque argentina es un país soberano y que lo vamos a defender”.

De la actividad participaron gremios nucleados en la CGT y las dos CTA donde los trabajadores se organizaron en comisiones desde donde se formularon resoluciones colectivas sobre: Privatización, Defensa y Derechos de los Usuarios, Defensa y Derechos Convencionales.

También se encontró presente el concejal Lucas Castiglione. El encuentro se dio en el marco de las tensiones que se originan a raíz de la intención del gobierno nacional de privatizar NA SA, frente a los sectores sindicales y políticos opositores que considerar que se pone en riesgo la soberanía nacional, en un sector que no sólo es estratégico, sino también, superavitario.

Agustina Propato tiene una activa participación en el tema. Se ha manifestado al respecto diciendo que “lLa paralización de los proyectos nucleares CAREM-25 y RA-10 es inadmisible “ y llamó a defender “a CNEA, a nuestros trabajadores y a la soberanía tecnológica argentina”, diciendo que “no vamos a permitir la entrega del patrimonio nuclear argentino. Atucha, Embalse, CAREM, RA-10 y Nucleoeléctrica no se venden” así como que “el Plan Nuclear es un activo de valor estratégico para nuestra soberanía energética y llamó a defender CAREM, RA-10 y Atucha”.

La política y los gremios se dieron cita en el Cabildo por la defensa de la soberanía energética

Estuvieron: Secretario Gral Nacional CTA-A Cachorro Godoy, Secretario Gral CTA-T Nacional Hugo Yasky, Secretario Gral Pcia Colo De Isasi, Secretario Gral Pcia Roberto Baradel, Secretario Gral LYF La Pampa FeTERA Julio Acosta, Dip Nacional Agustina Propato, Subsec. Energía de la Pcia Bs As Gaston Ghioni. Vice Precidente OCEBA Roberto Daoud, Isidro Baschar Ex director de NASA