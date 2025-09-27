El Intendente Abella se reunió con la sociedad de fomento del barrio 9 de Julio

El intendente Sebastián Abella mantiene un contacto cotidiano y cercano con las instituciones de la ciudad para conocer sus actividades y, en este marco, se reunió con integrantes de la sociedad de fomento del barrio 9 de Julio.

El encuentro se llevó adelante en la sede de la entidad barrial ubicada sobre la calle Maipú y contó con integrantes de la presencia de la comisión normalizadora, que le presentó al jefe comunal los avances logrados con fondos propios, entre ellos la adquisición de nuevo equipamiento para la cocina y distintas reparaciones edilicias en la sede de la institución.

En tanto, Abella, que concurrió acompañado por el director de Entidades de Bien Público, Luis Costa, y su par de Inclusión Social, Juan Manuel Tejera, compartió con mucha felicidad las obras de asfalto e iluminación que el Municipio llevó adelante en el barrio y zonas aledañas, como así también los proyectos a desarrollarse, que impactan en la calidad de vida para los vecinos.

Por su parte, la comisión presentó los avances que realizaron con fondos propios en su sede social: adquirieron nuevo equipamiento para la cocina y refaccionaron ambientes.

De esta manera, el Intendente continúa estrechando lazos con distintas instituciones de la ciudad que trabajan día a día de cara a los vecinos.