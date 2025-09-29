El Cuerpo Legislativo exaltacrucrense recibió durante la última semana, a estudiantes de distintas escuelas secundarias del distrito, que simularon sesionar en el Parlamento Juvenil del Mercosur 2025.
La iniciativa forma parte de la mecánica de representatividad ciudadana que involucra a los jóvenes con el conocimiento social, su protagonismo democrático, el debate de ejes temáticos y el tratamiento de las mociones, en el pleno del recinto.
Autoridades deliberativas, de Educación y participantes de la reunión parlamentaria, dijeron ayer a LA VOZ que la jornada impacta en la calidad institucional de los alumnos, amplía su potencial de comprensión y abordaje comunitario e intercambia lazos como miradas de su habitualidad vivencial.
Al finalizar el desarrollo legislativo, sus asistentes recibieron un diploma que destacó su presencia en la reunión efectuada dentro del HCD.
El Parlamento Juvenil del Mercosur sesionó en Capilla
El Cuerpo Legislativo exaltacrucrense recibió durante la última semana, a estudiantes de distintas escuelas secundarias del distrito, que simularon sesionar en el Parlamento Juvenil del Mercosur 2025.