El Parlamento Juvenil del Mercosur sesionó en Capilla

El Cuerpo Legislativo exaltacrucrense recibió durante la última semana, a estudiantes de distintas escuelas secundarias del distrito, que simularon sesionar en el Parlamento Juvenil del Mercosur 2025.

La iniciativa forma parte de la mecánica de representatividad ciudadana que involucra a los jóvenes con el conocimiento social, su protagonismo democrático, el debate de ejes temáticos y el tratamiento de las mociones, en el pleno del recinto.

Autoridades deliberativas, de Educación y participantes de la reunión parlamentaria, dijeron ayer a LA VOZ que la jornada impacta en la calidad institucional de los alumnos, amplía su potencial de comprensión y abordaje comunitario e intercambia lazos como miradas de su habitualidad vivencial.

Al finalizar el desarrollo legislativo, sus asistentes recibieron un diploma que destacó su presencia en la reunión efectuada dentro del HCD.