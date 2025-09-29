Distinguen a trabajadores de la cultura zarateños

Es una creación del Coral Popular Zárate desde hace casi treinta y cinco años, cuando se formó este conjunto el 15 de Agosto de 1990.

Su intención es mantener presente en la memoria colectiva a quienes trabajan o trabajaron por la cultura de Zárate dedicando a ello todo su esfuerzo, aunque en la mayoría de los casos no les signifique algún rédito económico.

Lamentablemente hoy permanecen casi olvidados y hasta ignorados muchos de los pintores, músicos, folcloristas, escritores, actores y bailarines que en el siglo XX y aun antes trabajaron por enaltecer la cultura de esta ciudad.

Pero el paso del tiempo y el no tener muchas fuentes de información, hacen que lentamente sus recuerdos vayan diluyéndose en la memoria colectiva.

Anualmente el Coral Popular Zárate va incorporando a este libro a Trabajadores de la Cultura Zarateños de reconocida trayectoria, según reza el postulado que destacan:

TRAYECTORIA ARTÍSTICA – ESFUERZO PERSONAL – VOLUNTAD ORGANIZATIVA y ESTREGA ESPIRITUAL puestas al servicio de cada una de las disciplinas artísticas que practican.

Para el presente año los nominados, serán homenajeados en un acto a celebrarse en la sede de Amigos de la Música en Moreno 132, con entrada libre y gratuita, el domingo 5 del Octubre a las 19,30 hs. son:

CAROLINA TARTARA: por su trayectoria como Actriz y Docente.

OLGA DEMARÍA: por su trayectoria como Actriz y Docente.

CLAUDIO KEILIS: por su trayectoria como guitarrista, cantautor y divulgador folclórico Al término de las distinciones, se realizará un coloquio en el que cada uno de los citados artista podrá exponer sobre diversos tópicos de la cultura a lo largo de los últimos 50 años, en Zárate.