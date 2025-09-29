Gastón Ghioni: “Es una entrega de soberanía y un sometimiento a los Estados Unidos”

El día viernes el kirchnerismo dejó las internas de lado, los gremios peronistas aunaron sus criterios y se plegó en función de un gran encuentro político, tal como dimos cuenta en nuestra edición del sábado. Por ejemplo las dos CTA, de Godoy, y Yasky, el concejal electo, Leandro Matilla y la diputada Agustina Propato, y muchos otros gremios propios del sector de Luz y Fuerza.

Además de Propato, una de las principales fi guras de la jornada fue el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni; máximo referente político de la gestión de Kicillof. “Es una entrega de la soberanía y un sometimiento a los Estados Unidos”, subrayó el funcionario bonaerense.

Al mismo tiempo, reconoció que aún no se tiene certezas sobre los alcances del decreto de privatización y que lo único conocido hasta el momento es la venta del 44% del paquete accionario de la empresa, superavitaria, que administra las centrales: Nucleoeléctrica Argentina.

– Se desconoce el futuro de la relación NA SA con el Municipio y como evolucionarán los acuerdos a los que se habían arribado.



– El 27 de noviembre de 2024 Nucleoeléctrica y el Municipio de Zárate firmaron convenio para fortalecer el desarrollo de Lima.



Los anuncios de la privatización de Nucleoeléctrica han generado incertidumbre en el municipio ya que en noviembre del año pasado rubricaron un convenio de cooperación que hoy se ve amenazado con este nuevo encuadre accionario que busca aplicar el gobierno nacional con la privatización de la empresa.

Entre el municipio y la firma se suscribieron tres convenios clave para impulsar el desarrollo de infraestructura y la mejora de servicios públicos en la localidad, con foco principal en la ciudad de Lima. Es más, la propia gestión que hoy mantiene una alianza política con La Libertad Avanza, había alcanzado un acuerdo marco vinculada a la tributación también, estableciendo un marco para el aporte económico por parte de Nucleoeléctrica destinado a proyectos que beneficien directamente a los habitantes de Lima. Algo que siempre fue reclamado por la ciudadanía de Lima que veía como NASA realizaba sus actividades comerciales vinculadas a la nucleoeléctrica “de espaldas” a la ciudadanía.

Desde el 2011 la anterior gestión municipal había puesto en la agenda pública lo poco que tributaba la empresa Nucleoeléctrica Argentina en las arcas municipales. Al tratarse de una empresa pública que desarrolla una actividad de excepción, como es la generación de energía nuclear, siempre estuvo eximida de impuestos y su actividad es concebida como “de interés público”.

Tales nombramientos y excepciones la llevaron a que no tribute como otras empresas o, lo que logró hacer la anterior gestión municipal, fue gestionar con esta firma para desarrollar programas de Responsabilidad Social Empresaria o que apoye ciertos programas municipales entendiendo, ambas partes, que los tributos eran insuficientes para el impacto ambiental que la empresa tiene en el Partido por su actividad.

De hecho una comitiva municipal viajó a España y Francia, hace ocho años, para ver de qué manera plantas nucleares tributaban en sus comunas y así tener un parámetro de cómo podía arribarse a un entendimiento con Nucleoeléctrica (NASA).

Pero no se llegó a buen puerto y no hubo marco de entendimiento.

Los propios limeños comenzaron a hablar de una “licencia social” que la propia firma debía rubricar con la comunidad ya que la ciudad permanece sin mantenimiento municipal y conviviendo con dos centrales nucleares sin hospital de alta complejidad, con calles intransitables y poca infraestructura urbana vinculada al complejo polo nuclear en el que se ha convertido Lima.

El intendente Matzkin comenzó a negociar con NASA la posibilidad de que la empresa regularice sus tributos por ordenanza, que se arribe a un marco de entendimiento y que no sean arreglos entre la empresa y el municipio.

Así que luego de seis meses de reuniones, la empresa y el municipio llegaron a un acuerdo en julio del año pasado. Finalmente se arribó a un acuerdo, aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante, y de esta manera Nucleoeléctrica Argentina pasará a tributar formalmente 120 millones de pesos mensuales, cuando antes sólo pagaba 12 millones.

Todo ese trabajo político hoy se ve amenazado. Y con él, un paquete de obras que iban a ser beneficiosas para la ciudad de Lima y que aún ni siquiera han comenzado. Ellas son, la conversión de la Unidad Sanitaria Dr. Aleotti de Lima en un hospital intermedio, el fortaleciendo de la atención médica en la zona, el suministro de asfalto para mejorar la conectividad vial en Lima y la provisión de infraestructura para el Comité de Emergencia de Zárate, optimizando la capacidad de respuesta ante contingencias.