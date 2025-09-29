Agustina Propato compartió un plenario peronista con Jorge Taiana

Rumbo a la elección del próximo 26 de octubre en la localidad de Ituzaingó se llevó a cabo un plenario militante peronista que contó con la presencia de Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en territorio bonaerense, las diputadas nacionales Agustina Propato y Mónica Macha, y el exjefe comunal Alberto Descalzo.

Durante su intervención Propato, que también integra la lista de Fuerza Patria, expresó “el 7 de septiembre los bonaerenses fuimos muy contundentes con Milei y le dijimos claramente que no nos vamos a quedar calladitos frente al robo de 11 mil millones de pesos que nos hacen a los bonaerenses por eso fuimos ante la Corte Suprema a reclamar ese robo que por supuesto se ve en cada uno de los municipios”.

Además destacó que el Gobernador Axel Kicillof “también ha hecho frente a esa situación, por eso es muy importante que volvamos a repetir con contundencia esa elección que hicimos el 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires porque nos va a garantizar poder incorporar a la Cámara de Diputados 19 miembros”.

La legisladora nacional deslizó que desde el Congreso se debe imponer el verdadero freno “desde ahí le tenemos que decir a Milei que con los jubilados no, que con el Garrahan no, que con las universidades no, que con los trabajadores no, que con Nucleoelétrica no, que con las empresas nacionales estratégicas superavitarias no”.

Para concluir aseveró que “con la fuerza del Pueblo vamos a recuperar las riendas de esa Argentina grande y soberana que nos enseñó Perón, Eva, que nos dejó vivir y vivenciar Néstor y Cristina y que hoy lo tenemos a Axel como un claro exponente de la defensa de este modelo que tenemos que recuperar productivo, con trabajo, con inclusión y con Justicia Social”.

Por su parte el primer candidato a Diputado del Frente Patria por la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, cuestionó al presidente Javier Milei por su viaje a Estados Unidos y el pedido de rescate a Donald Trump, “Como argentino me da vergüenza que el gobierno vaya como una colonia a pedir apoyo y que se lleve la copia de un tweet impreso”, cuestionó.

“Es una disminución de nuestra soberanía”, consignó Taiana. “Se endeuda, se somete, se humilla para obtener un resultado electoral. ¿Y se festeja qué? Que vamos a tener más deuda, mayor pobreza para los argentinos el día de mañana. Es un acto de indignidad y de enorme subordinación a Estados Unidos”, agregó el dirigente.