Anticipó cambios en el Gabinete a partir de enero

El intendente Marcelo Matzkin confirmó ayer la renuncia de Ignacio Suárez como secretario de Gobierno municipal. Su lugar lo ocupará interinamente el secretario de Gabinete, Juan Ignacio Novelli, y está todo dado para que asuma el lunes 27 de este mes, Marcelo Torres.

Si bien el intendente eludió la confirmación del ex diputado peronista como nuevo secretario de Gobierno, confirmó que se trata de un “amigo”.

“Ignacio Suárez es un amigo, y tengo palabras de agradecimiento”, expresó Matzkin respecto al funcionario que no formará más parte del gabinete pero si del equipo de cercanía. A Marcelo Torres también lo llamó “amigo” pero no quiso aún confirmarlo.

MÁS CAMBIOS EN EL GABINETE

A partir de enero el intendente realizará más cambios en su gabinete aunque aún restan definirse en función de los resultados electorales del 26 de este mes. “Sí queremos elevar Hábitat al rango de secretaría para darle más relevancia.

“Elevaremos al Concejo Deliberante un nuevo organigrama municipal para que lo apruebe. Y a partir de enero comenzaremos la gestión con otras funciones y áreas que queremos privilegiar como Hábitat”, anunció el intendente.

EL MUNICIPIO SE HARÁ CARGO DEL EDIFICIO DE TEODORO FELS

El intendente confirmó que buscan reflotar el proyecto habitacional frente al Campo de Deportes Municipal (ex velódromo).

Se trata de la construcción de unas 208 viviendas en dos torres con financiamiento del gobierno nacional que, literalmente, abandonó la gestión de Milei.

En particular, se trata de cuatro modelos de departamentos, por un lado el municipio presentó los planos para una vivienda con un dormitorio, de 40,80 metros cuadrados cubiertos y 4,80 metros semicubiertos. En tanto, hay otro modelo de viviendas con tres dormitorios, de 75 metros cuadrados cubiertos y otros 4,44 metros cuadrados semicubiertos. Y dos modelos más con dos dormitorios, uno de 63,60 metros cuadrados y 5,40 semicubiertos y otro de dos dormitorios, de 63,675 metros cuadrados y 3,93 semicubiertos.

La obra se asienta en terrenos municipales y como está todo parado, el propio Ejecutivo busca realizar la compra de la obra, algo inédito para una gestión, y tratar de terminarla.

“El municipio se hará cargo de la construcción del edificio frente al Campo Deportivo Municipal.

Ya veremos de qué manera, pero a raíz de tal situación es que buscamos elevar de rango el área de Hábitat”, explicó Matzkin.

“AÚN NO SABEMOS QUÉ BENEFICIOS TRAERÁ LA VENTA ACCIONARIA DE NASA”

El gobierno de Javier Milei avanzará con la privatización del 49% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la firma que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.

Según la norma de nueve artículos, un 44% se pondrá a la venta en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante se les otorgará a los trabajadores a través de la organización de un Programa de Propiedad Participada.

Pero para el intendente tal situación no es sinónimo de mejoras; “no sabemos qué beneficios traerá la venta accionaria de NASA.

Esperemos que tenga muchos beneficios pero aún no lo sabemos. Si va a estar todo igual que ahora, opino de que no sea vendido ese paquete accionario. Es cuestión de analizarlo pero no tenemos esa información”, confirmó Matzkin.

“EL MUNICIPIO BRINDA 1500 PRESTACIONES MENSUALES EN SALUD MENTAL”

Los recientes suicidios y otros intentos de suicidios no consumados que no salieron a la luz, pusieron al municipio en alerta. Desde el inicio de la gestión de Matzkin, se reforzó esta parte sanitaria.

Hay pocos caminos para que un municipio aplique políticas públicas en materia de salud mental. Y todo se reduce a servicios de asesoramiento, grupos de apoyo y campañas de concientización sobre la salud mental.

Durante los últimos años y pandemia mediante, las políticas públicas municipales se redujeron a los programas ya existentes de provincia y nación. Tanto en Lima como en Zárate, la salud mental estuvo siempre saturada y existió una notoria falta de coordinación con Nación y Provincia en cuanto a los programas, los discursos y las acciones.

Así lo confirmó el propio intendente Matzkin, confirmando que “actualmente se atienden a 370 personas semanalmente. El municipio es el único ente que brinda algo en esta materia. Y es un problemón el que tenemos pero lejos de no hacernos cargo, sí lo estamos haciendo con los escasos recursos que tenemos”, concluyó el intendente.