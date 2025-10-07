Dirigentes políticos de relevancia nacional y local se pronuncian contra la privatización de Nucleoeléctrica

AGUSTINA PROPATO

En la Comisión de Ciencia de la Cámara baja, especialistas alertaron que la venta parcial de la empresa estatal pondrá en riesgo la soberanía tecnológica. Denunciaron la paralización del CAREM, señalaron la injerencia de Estados Unidos y advirtieron que NA-SA “no es deficitaria ni comparable con ninguna privada”.

Agustina Propato ratificó su posición en defensa de Nucleoeléctrica y la de sus trabajadores en una jornada de la que también fue parte el concejal Lucas Castiglioni, quien además, trabaja en NA-SA.

Propato aseguró que la privatización de Nucleoeléctrica se enmarca en una “avanzada privatizadora” que tiene que ver con el alineamiento geopolítico que lleva adelante Milei con los Estados Unidos, y que no tiene nada que ver con una cuestión comercial.

La legisladora zarateña dijo que “para Estados Unidos, según admitieron, el plan nuclear argentino es una preocupación en materia de seguridad y ni que hablar del proyecto CAREM que era algo en lo que estaban interesados en desactivar y que lo desactivaron antes de que este decreto privatizador apareciera”.

LUCAS CASTIGLIONE

Lucas Castiglione, concejal y trabajador de Nucleoeléctrica, participó del encuentro conjuntamente con la legisladora y coincidió en el enfoque, pronunciándose por los mismos motivos en contra del proceso privatizador.

ALEJANDRA BERNI

La concejal, Alejandra Berni, expresó su oposición al decreto 695/2025 del Gobierno nacional, que habilita la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I y II en Lima y de Embalse en Córdoba.

En respuesta a LA VOZ, Berni sostuvo que esta decisión implica “un grave retroceso en términos de soberanía energética y una amenaza directa para la comunidad de Zárate y Lima”. Subrayó además que “la privatización de un área estratégica como la nuclear no solo impacta en la generación eléctrica, sino también en la seguridad nacional, en la continuidad de proyectos científicos como el CAREM y en el futuro laboral de miles de familias vinculadas de manera directa e indirecta a Atucha”.

La concejal recordó que NASA “es una de las pocas empresas estatales que no registra déficit y que el sector nuclear argentino es reconocido en el mundo por haber completado el ciclo tecnológico nuclear”. En ese sentido advirtió que “la entrega de parte de esta estructura a capitales privados significaría dilapidar décadas de inversión en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos altamente especializados”.

Sobre que acciones adoptará, Berni manifestó que se debe “ defender el rol estratégico de Atucha” y enfatizó que “garantizar el futuro de NASA equivale a garantizar el futuro de Zárate, Lima y del país entero”.