Más de 270 auxiliares de la educación celebraron su día

Más de 270 auxiliares que se desempeñan en establecimientos educativos de la ciudad celebraron su día con una gran fiesta organizada por el Municipio.

Las agasajadas pudieron disfrutar de una noche muy divertida, en las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados de la calle Pueyrredón, que también contó con la presencia del intendente Sebastián Abella y la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Elisa Abella.

En este marco, además de compartir una riquísima cena y lindas charlas donde se recordaron anécdotas e historias cotidianas, las auxiliares disfrutaron de la presentación en vivo de la banda “Cumbia Mama”, que interpretaron temas alegres que invitaron a bailar y aplaudir.

La celebración también contó con la asistencia de la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi; la directora de Educación, Fernanda Lago y consejeros escolares, quienes coincidieron en que “a través de este agasajo, quisimos reconocer el compromiso de los auxiliares con los establecimientos y, a su vez, destacar su importante rol dentro de la comunidad educativa”.