Reparaciones de asfalto en Zárate y Lima

La municipalidad de Zárate no detiene las acciones de recomposición vial del casco urbano.

Dicha acción estuvo a cargo de la secretaria de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, área que dio respuesta al mencionado sector en las últimas horas. Las tareas fueron realizadas por personal del corralón municipal. En el lugar, se realizó la extracción del asfalto dañado para la colocación de nuevo hormigón, lo que permitirá mejorar las condiciones estructurales y durabilidad de la calle.

Cabe recordar que, durante las próximas horas dicha arteria continuará cerrada al tránsito vehicular, tal como fue informado en el comienzo de las tareas por los canales oficiales.

Se pide disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y se sugiere tomar vías alternativas.

LIMA

La Secretaría de Lima ha completado la segunda fase del plan de recomposición de capa asfáltica, consolidando una importante mejora en la circulación urbana.

Durante la Fase 2, el enfoque fue puesto en puntos clave para conectar un circuito vial: se reparó la Calle 20 entre 11 y 13, la Calle 14 entre 15 y 16, y se completaron dos cuadras de la Calle 10, entre 7 y 3.

Esta etapa sigue a la finalización de la Fase 1, que consistió en la intervención de la Calle 13 en su totalidad, de Calle 2 a Calle 20.

Esta planificación busca optimizar la transitabilidad y disminuir el deterioro vial.

Bacheo de Hormigón en Ameghino entre U. Fernández y Máximo Paz. Segunda fase del plan de recomposición de capa asfáltica en las calles de Lima.