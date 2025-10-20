Gremios denuncian que el Carem está abandonado e inundado

El gobierno paralizó totalmente la construcción del CAREM en Lima, el primer reactor de potencia de diseño ciento por ciento argentino, cuando ya se encontraba con un grado importante de avance en su desarrollo.

El sueño argentino de contar con un reactor de potencia de diseño ciento por ciento nacional nació hacia mediados de la década del 80, cuando el CAREM fue la primera propuesta de SMR (Small Modular Reactor) en el mundo. Su desarrollo tiene un primer freno en los tempranos años 90. Hacia fines de esa década se retoma la idea pero se detiene nuevamente durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Con la llegada de Néstor Kirchner, se produce el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino y, entre otras acciones, se retoma el proyecto CAREM.

Durante 10 años se avanza con fuerza en su construcción hasta que en 2017 la administración de Mauricio Macri lo vuelve a paralizar. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se reanuda con la iniciativa luego de la pandemia pero el gobierno de Javier Milei decidió frenarlo una vez más, en este caso con un avance importante de obra.

“Públicamente ellos nunca dicen que frenaron la obra pero, en la práctica, tiene cero presupuesto ejecutado desde octubre del año pasado. Por otro lado, están deshaciendo los equipos de trabajo, que es lo más grave porque después son muy difíciles de recomponer. Mi visión es que hay una clara intención de que el proyecto no continúe”, afirmó Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde junio de 2021 hasta mayo de 2024.

“Al asumir su gestión el actual presidente de la CNEA, Guido Lavalle, sostuvo que no se iba a paralizar el proyecto CAREM. Luego explicó que este desarrollo no era económicamente competitivo. Y finalmente concluyó: ‘El CAREM es donde estamos aprendiendo a hacer reactores’. Aun si fuera así hay que terminarlo y demostrar que funciona.

Sin embargo, hoy está paralizado, desmantelados sus equipos técnicos, cancelados los contratos”, suma Diego Hurtado, ex presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (en 2015) y vicepresidente de la CNEA entre 2021 y 2023.

La semana pasada los miembros de los sindicatos de Luz y Fuerza y ATE aseguraron que la obra del CAREM hoy está abandonada e inundada; totalmente hundida en la desidia.