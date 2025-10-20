Katopodis visitó Zárate para acompañar la campaña de Fuerza Patria

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitó el sábado pasado la ciudad de Zárate para respaldar y acompañar al concejal y Presidente del PJ Leandro Matilla y fortalecer la campaña de Fuerza Patria en el distrito.

Durante la jornada, recorrieron el centro de la ciudad, dialogaron con comerciantes y vecinos, y difundieron información sobre cómo votar con la Boleta Única Papel en las elecciones del próximo 26 de octubre.

“Estuvimos charlando con comerciantes y vecinos sobre la importancia de votar este 26 de octubre por una alternativa real frente al gobierno nefasto, cruel y cipayo de Javier Milei”, señaló Matilla, quien remarcó la necesidad de poner un freno al modelo de ajuste y destrucción que impulsa el gobierno nacional.

En septiembre, Zárate le dio un voto de confianza a Fuerza Patria, acompañando masivamente la propuesta encabezada por Axel Kicillof en la provincia.

“Este 26 de octubre vamos a reafirmar lo que el pueblo ya dijo con mucha claridad: no queremos el plan de Milei, no queremos que la Argentina se siga destruyendo. Queremos un país con producción, trabajo y soberanía”, afirmó Matilla.

Desde el Partido Justicialista de Zárate destacaron la importancia de la visita de Katopodis, quien llevó su apoyo a la militancia local en el tramo final de la campaña:

“Contar con la presencia de un compañero como Katopodis es una muestra de unidad y de compromiso con el proyecto que defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tanto en Zárate como en toda la provincia”, concluyeron.

Katopodis respaldó y acompañó al concejal y Presidente del PJ Leandro Matilla, buscando fortalecer la campaña de Fuerza Patria en el distrito.