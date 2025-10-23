Allanamiento en Lima: recuperan elementos robados de una vivienda

La colaboración del Centro de Operaciones Zárate (COZ) fue fundamental una vez más para el esclarecimiento de un delito, logrando recuperar elementos robados y detener al presunto autor.

El hecho que se investigaba ocurrió a principios de mes, precisamente el pasado 1ro de octubre, cuando se produjo un robo en un domicilio ubicado en el Barrio Citrus de Lima, en la calle 12 entre 17 y 19.

Las tareas de investigación fueron llevadas adelante de manera conjunta por la Ayudantía Fiscal Nro. 5 de Lima y el personal de la Comisaría 2da. de la localidad, quienes basaron su trabajo en la información aportada por el COZ.

La Justicia autorizó un allanamiento que se efectuó en el Barrio 8 de Marzo y contó con la colaboración del GAD. El procedimiento arrojó resultados positivos: se lograron recuperar las pertenencias sustraídas y se concretó la detención de un masculino vinculado al ilícito.

El COZ -que fue clave aportando información- y el GAD participaron del operativo.