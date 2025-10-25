Debuta la Boleta Única de Papel

En la provincia de Buenos Aires habrá una sola categoría “Diputados”. Y tendrá 15 columnas con la foto de los dos primeros candidatos de cada lista.

¿CÓMO SE VOTA CON LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL (BUP)?

1) Marcar la opción de tu preferencia sólo en un recuadro por categoría.

2) Plegar la boleta en el sentido indicado para asegurar el secreto del voto.

3) Introducir la boleta plegada en la urna.

CINCO OPCIONES DE VOTAR

Con la modalidad de la BUP existirán cinco opciones de emitir sufragio mañana en el marco de las Elecciones nacionales legislativas 2025.

1) Voto afirmativo: Serán considerados votos afirmativos (o positivos) aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.

2) Voto recurrido: Serán votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el/la fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

3) Voto nulo: Si marcó dos agrupaciones políticas distintas. O si se hubiese roto algunas de las partes, sólo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida. La nulidad del voto también se podrá observar en boletas con inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo. O cuando junta con la Boleta Única plegada se hayan incluido objetos extraños a ella.

4) Voto de identidad impugnada: Los votos de identidad impugnada serán aquellos emitidos por un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales.

5) Voto en blanco: Serán considerados votos en blanco aquellos en los que el/la elector/a no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.