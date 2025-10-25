Los zarateños vuelven a las urnas

El operativo electoral para estas Legislativas 2025 de mañana domingo ya está en marcha, las urnas llegarán hoy a las escuelas y estarán custodiadas por personal militar durante toda la noche y madrugada del sábado hasta el día de apertura de los comicios.

Los vecinos zarateños votarán en 52 escuelas repartidas entre Zárate, Lima, Escalada, Las Palmas e Islas, al igual que para los comicios del 7 de septiembre.

Las escuelas habilitadas serán 52; EP 7; Técnica 3; Primaria 1; EP 10; EP2; EP3; EP4; EP 5; Jardín 910; EP28; ES 13; EP 29; EP27; EP 33; Escuela Especial 502; EP 26; EP 11; Jardín 915; 914; 911; EP 14; EP 31; Colegio Hotton; EP 6; EP 37; Ep 35; EP 15; Jardín de Infantes 907; 923; ES 9; EP 36; Jardín de Infantes 916; Centro Educativo Complementario 801; Jardín de infantes 903; Instituto José Manuel Estrada; Ep 23; Colegio San Pablo; Escuela Especial 501; Instituto de Vanguardia; Técnica 1; Colegio de la Ciudad; Instituto San Francisco de Así; EP 12; EP 24; EP 13; EP18; EP 9; Secundaria 1 de Lima; Primaria 17 de Lima; Instituto Vanguardia de Lima, Instituto Sagrada Familia (mesa de Extranjeros) y el Jardín de Infantes 901 de Lima.

Qué se vota

Las elecciones legislativas del 26 de octubre serán de orden nacional y definirán la composición del Congreso desde el 10 de diciembre. La competencia política tendrá lugar en los 24 distritos del país, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

En provincia de Buenos Aires las elecciones fueron desdobladas por decisión del gobernador Axel Kicillof, quien optó por votar los cargos provinciales y comunales el 7 de septiembre y los nacionales este domingo 26.

La provincia de Buenos Aires elige 35 diputados y representa el 37,1% del padrón. Se renovará la Cámara de Diputados en 127 de las 257 bancas del Congreso.

A nivel provincial habrá 13.353.974 electores que elegirán 35 diputados en las 135 secciones electorales.

Y compiten 15 partidos y agrupaciones políticas por representar a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

15 listas

La Libertad Avanza lleva como cabeza de listas a José Luis Espert (reemplazado por Diego Santilli) y Karen Reichardt. El Partido Nuevo Buenos Aires; a Santiago Cúneo y Mara Ordoñez. Liber.ar; María Fernanda Tokumoto Eyler y Leonardo Mollard. Frente de Izquierda- Unidad; Nicolás Del Caño y Romina Del Plá. Frente Patriota Federal; Alberto Samid y María Cristina Dip. Unión Liberal; Roberto Cachanosk y Grilseda Romariz. Alianza Fuerza Patria; Jorge Taiana y María Jimena López. Coalición Cívica ARI; Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas. Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; Ricardo Alfonsí y Marina Cassese. Propuesta Federal para el Cambio; Fernando Burlando y Fabiana Martin. Alianza Provincias Unidas; Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer. Alianza Potencia; Maria Telerico y Ricardo Alpert. Alianza Unión Federal; Fernando Gray y María Guazzaroni. Alianza Nuevos Aires; Sixto Cristiani y Catalina Achilli. Movimiento Avanzada Socialista; Manuela Castañeira y Juan Cruz Ramat.