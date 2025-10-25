Inicio Actualidad Padre, madre e hijo condenados por el femicidio de María Alejandra Abbondanza

Padre, madre e hijo condenados por el femicidio de María Alejandra Abbondanza

Por
Redacción La Voz
-

Agustín Chiminelli (25), el acusado por el femicidio de María Alejandra Abbondanza en septiembre de 2022 en Campana, fue condenado a prisión perpetua.
Ayer al mediodía el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 del Departamento Judicial Zárate-Campana dictaminó la condena a la pena máxima contra Agustín por ser autor de abusos sexuales y el femicidio de Abbondanza.
Además, su madre Liliana Sánchez (69) recibió una pena de 17 años de prisión por ser partícipe y por el encubrimiento del femicidio. Mientras que su padre, Carlos Chiminelli (64), fue sentenciado a 18 años por los mismos delitos, sumado a la tenencia ilegal de un arma de fuego.
Estos dos últimos estarán con prisión domiciliaria hasta que quede firme la condena.
El juicio comenzó el 18 de septiembre y duró siete audiencias.
EL FEMICIDIO
Según la fi scal, María Alejandra Abbondanza fue asesinada en la casa de los Chiminelli “entre las 17.30 del 16 de septiembre de 2022 y las 8 del 17 de septiembre de 2022″.
“A las 18.23, arribó al lugar Carlos Rubén Chiminelli (padre del imputado) y a las 19.20 lo hizo Liliana Esther Sánchez (madre del imputado), quienes vivían allí, mientras Alejandra aún se hallaba con vida, presentado heridas de gravedad”, reza la requisitoria de elevación a juicio oral.
En ese contexto, se determinó que el grupo familiar realizó “diversas maniobras tendientes a eliminar los rastros del hecho, con el fin de ocultar el accionar desplegado por su hijo y procurar su impunidad”.
Alejandra recibió golpes en su cabeza con un elemento contundente, presumiblemente, una mancuerna de dos kilos, que le causaron la muerte.
Después, siempre en base a la investigación, la subieron a la terraza y colocaron partes del cuerpo en la parrilla. Y la quemaron.

Agustín Leonel Chiminelli (27), vecino de la víctima, fue condenado a perpetua como principal autor del crimen. A sus padres, Carlos Rubén Chiminelli (69) y Liliana Esther Sánchez (64), les dieron 18 y 17 años de cárcel, pero cumplirán prisión domiciliaria hasta que el fallo quede firme.

Dr. Tomei: “creemos que los padres deberían recibir la misma pena”

Hugo Tomei, abogado de la familia de la víctima, declaró que “estamos conformes con que la Justicia encontró culpables a los tres, pero creemos que los padres deberían recibir la misma pena”, expuso Tomei, quien sumó que todavía no se conocieron los fundamentos del tribunal.
“El poder judicial se expresó y eso nos alivia, pero seguramente la querella va a apelar después de la lectura de fundamentos. La defensa seguro haga lo mismo”, subrayó.
Por último, acerca de la situación dentro del domicilio de los Chiminelli, el abogado manifestó: “Naturalizaron la violencia en esa casa”.
“Nosotros creemos que él (Chiminelli) salió y pidió ayuda por una supuesta urgencia que pasaba dentro de la casa. Eso lo pensamos porque ella camina tranquila con el perro y antes de entrar al domicilio acelera sus pasos, lo que nos da a entender que iba a socorrer una emergencia.
No había relación”, había comentado el Dr. Tomei al comienzo del juicio sobre cómo se desencadenó el femicidio.

El Dr. Hugo Tomei, abogado de la familia de la víctima.

