Padre, madre e hijo condenados por el femicidio de María Alejandra Abbondanza

Agustín Chiminelli (25), el acusado por el femicidio de María Alejandra Abbondanza en septiembre de 2022 en Campana, fue condenado a prisión perpetua.

Ayer al mediodía el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 del Departamento Judicial Zárate-Campana dictaminó la condena a la pena máxima contra Agustín por ser autor de abusos sexuales y el femicidio de Abbondanza.

Además, su madre Liliana Sánchez (69) recibió una pena de 17 años de prisión por ser partícipe y por el encubrimiento del femicidio. Mientras que su padre, Carlos Chiminelli (64), fue sentenciado a 18 años por los mismos delitos, sumado a la tenencia ilegal de un arma de fuego.

Estos dos últimos estarán con prisión domiciliaria hasta que quede firme la condena.

El juicio comenzó el 18 de septiembre y duró siete audiencias.

EL FEMICIDIO

Según la fi scal, María Alejandra Abbondanza fue asesinada en la casa de los Chiminelli “entre las 17.30 del 16 de septiembre de 2022 y las 8 del 17 de septiembre de 2022″.

“A las 18.23, arribó al lugar Carlos Rubén Chiminelli (padre del imputado) y a las 19.20 lo hizo Liliana Esther Sánchez (madre del imputado), quienes vivían allí, mientras Alejandra aún se hallaba con vida, presentado heridas de gravedad”, reza la requisitoria de elevación a juicio oral.

En ese contexto, se determinó que el grupo familiar realizó “diversas maniobras tendientes a eliminar los rastros del hecho, con el fin de ocultar el accionar desplegado por su hijo y procurar su impunidad”.

Alejandra recibió golpes en su cabeza con un elemento contundente, presumiblemente, una mancuerna de dos kilos, que le causaron la muerte.

Después, siempre en base a la investigación, la subieron a la terraza y colocaron partes del cuerpo en la parrilla. Y la quemaron.

Agustín Leonel Chiminelli (27), vecino de la víctima, fue condenado a perpetua como principal autor del crimen. A sus padres, Carlos Rubén Chiminelli (69) y Liliana Esther Sánchez (64), les dieron 18 y 17 años de cárcel, pero cumplirán prisión domiciliaria hasta que el fallo quede firme.

Dr. Tomei: “creemos que los padres deberían recibir la misma pena”

Hugo Tomei, abogado de la familia de la víctima, declaró que “estamos conformes con que la Justicia encontró culpables a los tres, pero creemos que los padres deberían recibir la misma pena”, expuso Tomei, quien sumó que todavía no se conocieron los fundamentos del tribunal.

“El poder judicial se expresó y eso nos alivia, pero seguramente la querella va a apelar después de la lectura de fundamentos. La defensa seguro haga lo mismo”, subrayó.

Por último, acerca de la situación dentro del domicilio de los Chiminelli, el abogado manifestó: “Naturalizaron la violencia en esa casa”.

“Nosotros creemos que él (Chiminelli) salió y pidió ayuda por una supuesta urgencia que pasaba dentro de la casa. Eso lo pensamos porque ella camina tranquila con el perro y antes de entrar al domicilio acelera sus pasos, lo que nos da a entender que iba a socorrer una emergencia.

No había relación”, había comentado el Dr. Tomei al comienzo del juicio sobre cómo se desencadenó el femicidio.