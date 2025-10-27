Alumnos de la Escuela Secundaria 15 tuvieron una jornada sobre educación vial

La Dirección de Tránsito, Seguridad y Transporte del Municipio de Zárate llevó adelante una jornada de educación vial en la Escuela Secundaria N°15 de Lima, con el objetivo de concientizar a los estudiantes sobre la importancia de respetar las normas y adoptar conductas responsables en la vía pública.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al uso del casco, la prevención de maniobras peligrosas y el respeto a las señales de tránsito, que representan una de las principales preocupaciones de los vecinos de Lima.

En la jornada participaron los multiagentes municipales de la Dirección que realizan tareas tanto de control de tránsito como de prevención urbana, quienes compartieron su experiencia diaria en las calles y respondieron las consultas de los estudiantes.

Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa la Dirección para promover una movilidad más segura y una convivencia vial responsable, especialmente entre los jóvenes.

En la jornada participaron los multiagentes municipales de la Dirección de Tránsito que realizan tareas tanto de control de tránsito como de prevención urbana