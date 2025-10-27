Comenzó la construcción del Microestadio Municipal de Campana

Esta semana, la Secretaría de Planeamiento, Obras e Infraestructura Urbana del Municipio de Campana comenzó la construcción del edificio del Microestadio Municipal, un espacio de 4.000 metros cuadrados que posibilitará el desarrollo de importantes actividades deportivas, culturales y recreativas.

Esta etapa de la obra comenzó luego de finalizado el movimiento y nivelación del suelo, e implica la realización de las fundaciones de la nave principal.

Se trata de pilotes de hormigón armado que son esenciales para construir de forma segura la futura estructura del edificio.

UBICACIÓN

El microestadio se construye en el predio ubicado en la avenida 6 de Julio y Viola y estará destinado a potenciar la actividad deportiva y también brindar propuestas culturales y recreativas.