La satisfacción del intendente Matzkin

Ayer se desarrollaron unas elecciones atípicas en Zárate por varias razones pero que tuvieron a la apatía como denominador común.

Poca gente en las escuelas, poco movimiento en general durante toda la jornada y la sensación de que las elecciones ya habían sido el pasado 7 de septiembre para una ciudad con alma de pueblo grande como Zárate, que ya eligió a sus concejales y legisladores provinciales. Es decir que para Zárate el desdoblamiento de las elecciones significó una merma en la participación y también en el interés cívico.

La apatía fue tanta que la Boleta Única de Papel no logró despertar la modorra política y sólo votó un 66% del padrón, la cifra más baja desde el regreso de la Democracia.

Este particular dato, que luego tendrá su desglose con el correr del tiempo y de los números oficiales; surge de la proyección consolidada al cierre de los comicios de ayer a las 18; reflejando una caída significativa respecto a las últimas elecciones de medio término. En las elecciones legislativas de 2021, la participación consolidada fue del 71%.

La cifra también es drásticamente inferior a la registrada en las elecciones presidenciales del 2023: votó el 77,05% del padrón, y en el Balotaje 2023 lo hizo el 76,31%.

Era de esperarse, entonces, que la jornada de votación se desarrollase de forma tranquila. De hecho, las agrupaciones políticas locales tampoco tuvieron una intensa campaña, ya que la elección misma fue nacionalizada en su gran mayoría. No hubo pasacalles, afiches o publicidad. Toda la inversión fue en las redes y sólo los partidos políticos se plegaron a una capacitación vecinal sobre la nueva boleta y la nueva forma de votar.

“Hicimos una muy buena elección”

El intendente Marcelo Matzkin, en su búnker de Pinto y Justa Lima,seguió los resultados cerca de las 20:30; cuando aún no estaban los datos oficiales a nivel provincial y nacional.

“Hicimos una muy buena elección. Hoy la sociedad eligió no volver para atrás y esta alianza tiene una idea clara, queremos dar un cambio a nivel provincial, consolidar lo nacional y lo local y logramos charlar con los vecinos llevándole las propuestas de nuestro candidatos a legisladores”, expresó el intendente Matzkin.

Por otro lado, se mostró preocupado por la poca participación del electorado. “yo me quedo con lo positivo, que votamos con boleta única y eso también es un paso hacia adelante en la calidad institucional en la Democracia”, agregó el intendente.