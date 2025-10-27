Los votos de Propato, Matzkin, Abella y Nanni

Agustina Propato, Marcelo Matzkin, Sebastián Abella y Diego Nanni, fueron los referentes más buscados a la hora de obtener declaraciones e imágenes cuando emitían el voto. La diputada nacional votó al mediodía, en la EP 17, de calle 52 bis en Lima. Marcelo Matzkin en el Colegio Estrada de Belgrano y San Martín, lo hizo a las 11; Sebastián Abella, en horas de la mañana, en la ES 1, de calle Santiago del Estero 129 y Diego Nanni, en la Escuela EP n20/Es Nro 3, de Exaltación de la Cruz.

Todos ellos destacaron la importancia de la jornada y llamaron a la ciudadanía de cada una de sus ciudades a participar. Sobrevoló en todo momento la posibilidad del ausentismo y por eso tanto a nivel local como provincial o nacional, se instaba a la ciudadanía a concurrir a las urnas.

Una recorrida por las escuelas en las que se votaba, en Zárate, Campana, Lima y Exaltación de la Cruz, permitió describir a la jornada de ayer como una en la que reinó tranquilidad, orden y concurrencia discreta a las urnas.

Sebastián Abella, intendente de Campana. El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, votó en el Instituto Estrada. Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz. El voto de la diputada Agustina Propato.

Declaraciones de Diego Nanni antes de votar

Al estrenar un nuevo medio para la votación nacional, el Intendente exaltacrucense Diego Nanni valoró ayer ante LA VOZ, el papel preponderante de las diferentes autoridades de Mesa y Fiscales “que hicieron docencia para que se interpretera la manera en la que se votó y realmente la gente reflejara su voluntad, sin impedimentos o malos entendidos”.

Al mediodía, el también electo diputado seccional por Fuerza Patria, señaló esta diario que los comicios en Exaltación de la Cruz avanzaban con normalidad, con asistencia moderada – 30 % del padrón” – y sin ausencia de sus autoridades.

“Esperamos un resultado que le demuestre al Gobierno, las cuestiones que a los argentinos nos están maltratando como el Trabajo, la Economía o llegar a fin de mes, con lo que eso significa en la Argentina”, enfatizó Nanni, para encuadrar la perspectiva electoral de UP, que en la provincia encabeza el ex diplomático Jorge Taiana.

El mandatario reseñó que la desfragmentación social impuesta por el Presidente Milei se refleja entre sectores sensibles ” como el maltrato dado a los jubilados, el desentendimiento en la Salud y la Educación Pública, o la parálisis de la Obra Pública”.

“Hay que hacerle entender al Presidente, que la Obra Pública no son sólo los puentes, las rutas o todo lo que amagó a privatizar en algún momento”, reclamó el Jefe de Gobierno comunal.

“Son obras de redes de cloacas, de escuelas, casas, obras que tienen que ver con la calidad de vida de los argentinos y por supuesto esperamos que en las urnas se pueda reflejar este freno a Milei, para que la política sea nuevamente una herramienta que resuelva la vida de los argentinos”, especificó Nanni a este matutino.