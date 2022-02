Las obras que se desarrollan con financiamiento de Nación

En el marco del programa “Argentina Hace”, Zárate recibió fondos del Estado nacional para continuar con diferentes obras de infraestructura que la intendencia mantenía en su agenda.

Luego de la pandemia, el Ejecutivo decidió focalizarse para el 2021 en cinco obras; muchas de las cuales hoy reciben financiamiento nacional mediante el programa “Argentina Hace”.

Si bien el distrito de Zárate presentó proyectos de nuevas obras por un valor de 82 millones de pesos; sólo el Estado nacional decidió otorgarle la mitad para la continuidad de distintos proyectos.

Actualmente la obra que sigue su marcha es la plaza del Forum Cultural, con un Presupuesto Oficial de $7.000.000. Allí se está parquizando la zona alta de ambos márgenes de la trinchera del ferrocarril tras la relocalización de las viviendas que estaban allí. Aparte la idea es que la obra iniciada por la firma Tawara, de desagües pluviales en el zanjón del Urquiza continúe con fondos de este plan “Argentina Hace” para dar solución definitiva a los desagües pluviales de la zona oeste y de El Bajo, y así continuar con la extensión del Parque Urbano hacia el este; uniéndose con las diferentes obras de mantenimiento realizadas en Villa Florida.

Además, se realizará una obra en la vieja estación del ex ferrocarril Urquiza que se convertirá en una Casa de la Juventud renovada, una obra que se encuentra demorada; y lo que sí se ha remodelado es el paso peatonal que une ambos márgenes sobre la trinchera donde antes pasaba el tren.

La otra obra en marcha, con fondos nacionales, es “Calle Juan B. Justo- Cordón Cuneta y Microaglomerado entre Calle 22 y Calle 45” con un valor de 20 millones de pesos. Si bien esta obra no se terminó, faltan algunos detalles para completarla y aún está pendiente otra de las obras anunciadas, la iluminación y parquización de la calle 7 de Julio, la última obra vial de importancia inaugurada por el municipio. Se extiende desde San Lorenzo y Arribeños hasta Mitre y es de vital importancia para que los vecinos de la zona sur se conecten con el Centro.

EL POLIDEPORTIVO

Por otra parte, lo que no detiene su marcha son las inversiones en el nuevo estadio de la costanera, un Polideportivo Municipal, ubicado en Zárate Chico, sobre la Costanera Sur, que se llamará Diego Armando Maradona.

El histórico edificio que perteneció al frigorífico Smithfield está siendo remodelado para que allí funcione un moderno polideportivo que contendrá, en el segundo piso, un estadio con capacidad para 2500 personas sentadas donde se podrán disputar partidos de básquet, handball, vóley, entre otros. A través de la Ordenanza de plusvalía urbana, el Polideportivo, junto al teatro y al museo, forma parte del conjunto de edificios públicos ubicados dentro de Zárate Chico.

El Polideportivo se desarrollará en el segundo piso de un edificio de valor patrimonial cedido al Municipio por medio de Convenio Urbanístico con los desarrolladores de Zárate Chico en el año 2013, en el marco del Masterplan Costanera. El desarrollo de la obra está a cargo de SAPEM Costanera (Sociedad Anónima de gestión y articulación público privada).

La superficie total del edificio es de 6800 m2. La superficie total del polideportivo es de 3300 m2. Tendrá una capacidad de 2500 personas sentadas y la superficie de las canchas permitirá la práctica de básquet, handball, vóley y futsal.

El edificio contendrá vestuarios local, visitante y para jueces, baños públicos, sala de primeros auxilios, bar, utilería, oficina administrativa y sala de conferencias.

