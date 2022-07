Quinta dosis contra el COVID-19: dónde se aplica y a quiénes le corresponde

La Ciudad y Provincia de Buenos Aires confirmaron que ya comenzaron a enviar turnos por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para que los mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm y los inmunodeprimidos se apliquen la quinta dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Para recibir la nueva dosis deberán haber pasado 120 días de la anterior aplicación. Si así ocurre, los vecinos recibirán -vía Boti de la Ciudad- un mensaje para seleccionar turno, mientras que en Provincia su acceso es libre, por lo que solo es necesario acercarse a un centro vacunatorio. En el caso de Zárate, funciona en la Unión Vecinal de Villa Carmencita de la calle Rawson.

La decisión está relacionada con el stock de vacunas, planificación del Ministerio de Salud y un leve aumento en los casos que se dan a conocer una vez por semana.

Cabe aclarar que las personas que no hayan recibido Sinopharm o no sean inmunodeprimidos, por el momento, no es necesario que se apliquen la quinta dosis o el tercer refuerzo correspondiente.

Desde el inicio de la aplicación de vacunas, Argentina tiene 37.632.875 personas con dosis completas, 3.107.273 con dosis adicional y 24.881.147 con dosis de refuerzo.

Centro vacunatorio de la Sociedad de Fomento de Villa Carmencita.

