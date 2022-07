Informan avances en el proceso para que cobren los censistas

A casi dos meses de realizado el Censo 2022 y tras los reclamos de 750 mil censistas que participaron de la jornada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que ya se firmaron las resoluciones y órdenes de pago, por lo que avanza el proceso para que cobren.

Desde un principio, las autoridades habían indicado que el retraso en los pagos se daba porque muchos censistas no tenían cuenta bancaria y a su vez por la cantidad de voluntarios que hubo en esta oportunidad.

De todos modos, quienes se enrolaron para realizar labores durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del pasado 18 de mayo tenían que cumplir con el requisito de disponer de una cuenta bancaria, según se supo por los censistas.

Asimismo, se aclaró que el Banco de la Nación Argentina está haciendo «algunas transferencias y otras órdenes están en Tesorería General de la Nación, que tiene que dar la orden final para transferir».

Aunque muchos ya tuvieron la suerte de cobrar, otros tantos lo deberían comenzar a hacer a la brevedad, aunque fuentes del INDEC dijeron que aún no están en condiciones de confirmar fechas de pago.

Los reclamos se dan en todo el país y, sumado a ello, el escenario es desparejo: por ejemplo, San Luis, Salta, Catamarca y Tucumán ya empezaron a pagar mientras que las demás provincias aún no lo hicieron.

Desde el organismo aclararon que recién el 30 de junio mandaron las planillas a las jurisdicciones para la rectificación final. Allí, el banco deberá pedir autorización a Tesorería para girar el dinero y, tras la confirmación, el Banco finalmente hace los giros.

«Son 750.000 personas a las que hay que pagarles y previo el pago se debía certificar el cumplimiento de las tareas para asegurar el pago a las personas que correspondan. Ya hay censistas que han recibido el pago, pero no deja de ser una cantidad enorme que se tiene que habilitar», justificaron desde el INDEC.

Los censistas percibirán $6 mil por ser voluntarios. En este sentido, muchos reclamaban la falta de pago y que, por la inflación, ese monto total equivaldría una pérdida del poder adquisitivo del 10%.

