El HCD felicitó a la primera egresada de la carrera de Medicina del CGC

Concejales se plegaron a las felicitaciones del Ejecutivo municipal y saludaron, mediante una resolución, a la primera egresada de medicina del Centro de Gestión del Conocimiento (CGC), Carina Moira Peñalba, de 44 años.

La flamante médica es Técnica Radióloga y ejerce en el Hospital Intermedio Municipal «Dr. René Favaloro». Y en función de contar su experiencia, es que el HCD la convocará para brindar una charla en el recinto y comparta sus pensamientos y sentimientos con el alumnado del CGC.

Medicina es una carrera que comenzó a dictarse con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el CGC de Zárate a partir del 2017, teniendo en sus inicios más de 150 alumnos inscriptos, y que le permitió a la vecina de Zárate, ser la primera egresada.

“Soy nacida en Zárate, tengo familia y dos hijos adolescentes. Trabajo en el Hospital Intermedio Dr. René Favaloro desde sus inicios, hace casi 7 años, y soy técnica radióloga hace 20 años. Cuando me anoté para estudiar, la secretaria de Salud de ese momento, a todos los que trabajábamos nos permitió acomodarnos los horarios para que podamos cursar. Y eso hay que valorarlo también, porque no es fácil estudiar y trabajar”, había comentado la flamante médica.

“Mi sueño es trabajar en Zárate y para Zárate, y devolverle un poquito a esta ciudad que amo tanto todo lo que me dio. Porque gracias a todos los ciudadanos se pudo tener la carrera, que es pública, de una gestión pública, donde nosotros no tuvimos que poner un peso, y donde el Municipio se hizo cargo siempre de todo. Ojalá que esto les llegue a todos los chicos que están estudiando. Que no pierdan su sueño, que sigan para delante que se puede”, agregó.

