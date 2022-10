Fines de semana largos: ¿cuántos quedan en el año y cuándo llega el próximo?

Los fines de semana largo permiten a muchos disfrutar de sus días libres en su ciudad o viajar para hacer turismo. Es por esto que surge la incógnita sobre cuántos son los fines de semana largo que quedan hasta fin de año.

Este fin de semana se extendió dos días más gracias al feriado con fines turísticos del viernes 7 de octubre y al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el cual se conmemora todos los 12 de octubre, pero que el gobierno trasladó a este lunes 10 para tener cuatro días de descanso que impulsen el turismo en todo el país.

A pocas horas del final de este fin de semana XXL, todos los argentinos se preguntan por la próxima jornada libre para descansar y aprovechar los hermosos días primaverales: ¿Cuándo es el próximo feriado?

Tras este lunes 10 de octubre en el que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los próximos feriados serán en poco más de un mes: el 20 y el 21 de noviembre.

Según estableció el Decreto 789/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, el domingo 20 de noviembre será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, mientras que el lunes 21 se dispuso un feriado con fines turísticos.

De esta forma, ese fin de semana se extenderá por tres días, con un descanso extra para los trabajadores y una jornada ideal para realizar una breve escapada a alguna localidad turística.

Finalmente, en diciembre también se dispusieron distintos feriados: el jueves 8 por la Inmaculada Concepción de María, el viernes 9 con fines turísticos y el domingo 25 por Navidad. Además, el domingo 1° de enero de 2023 también será feriado por el Año Nuevo.

LOS NUMEROS QUE DEJO EL FIN DE SEMANA EXTRA LARGA

Con el fin de semana largo cerca de su fin, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó su relevamiento sobre el sector turístico. El informe concluyó que en los últimos cuatro días hicieron turismo menos personas que en el mismo periodo de 2021, pero gastaron más dinero.

Entre el pasado jueves y el lunes, por el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultura y el puente, 1.320.000 turistas y 1.887.600 excursionistas recorrieron el país, una cantidad de viajes 20% menor que en 2021.

No obstante, el impacto económico, en términos reales, fue mejor este año, indicó el informe.

El gasto promedio diario por persona rondó los $8.312, lo que representó un 207,9% más que el año pasado que, a precios reales, implica un aumento de 72,5%.

En total, se desembolsaron $42.646 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. En ese sentido, CAME precisó que el resultado económico tuvo un aumento real de 34,8% frente al mismo fin de semana del año pasado.

Cada turista tuvo una estadía promedio de 3,4 días, ligeramente por encima del 2021 (3,3 días).

El fin de semana largo se aprovecha para disfrutar los días libres en la ciudad o viajar para hacer turismo.

